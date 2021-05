Horóscopos: ¡Conócete a ti mismo! ÉXTO y ESTABILIDAD se presentan este viernes 7 de mayo

El mes de mayo ha iniciado con las energías a todo lo que da. Todavía se resienten los fenómenos astronómicos que se presentaron a finales de abril. Esta buena vibra continuará en todo este mes en donde podrás conseguir esas ansiadas metas.

Estos beneficios se podrán observar en el amor, trabajo y sobretodo en dinero. Aunque la buena vibra se mantendrá, esto no exenta de que algunos inconvenientes se presenten en tu camino. Lo mejor es continuar con esta actitud que tanto éxito te ha dado.

Aries (21 marzo-20 abril)

Inicias el mes con ganas de renovarte por dentro. Tienes muchas metas por alcanzar y es momento de que empieces a definir cuál es prioridad. Es posible que durante estos primeros días te encuentres introspectivo, algo que será de utilidad al momento de mostrarte tal cual.

Tauro (22 abril-21 mayo)

Un mes en el que te decidirás en el amor. Tienes una espinita clavada y desear que en este aspecto todo salga bien, por lo menos por una vez. Te darás cuenta de que por errores dejaste entrar a tu vida a una persona que no lo merecía. Ve poco a poco y deja las ilusiones a un lado.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Comienzas el mes sintiéndote especial pero a la vez incómodo, esto se debe a que has comenzado a cambiar de hábitos y en ese aspecto te ayuda, pero en lo emocional vienen las dudas debido a que tienes muchas cosas pendientes que no te dejan dormir.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Llevas una racha en donde te has hecho el fuerte. Continúa así, no mires atrás y sigue hacia delante. Pero este mes será propicio para que te dejes llevar y salgas de tu zona de confort.

Leo (23 julio-22 agosto)

Tienes que reorganizar tus prioridades. El cambio constante ha hecho que te extravíes de tu propia vida. Es buen momento para que reorganices tu rutina, mente y agenda.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Días clave para saber lo que realmente está pasando en tu vida. Analiza tu interior, así como a las personas que te rodean. Decide por ti mismo y déjate consentir por tus amigos.

Libra (24 septiembre-22 octubre)

No permitas que tus decisiones afecten más de lo acostumbrado. Atraviesas un momento en donde tienes muchas inseguridades por lo que estás tratando de volverte invencible. Vas por buen camino.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Será un mes para ser valiente, sobretodo porque las cosas no han salido como lo pretendes, pero esto no pondrá en peligro los proyectos que ya has establecido. Mayo será un mes de mucha lucha.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Por fin un mes en donde todo lo que te has propuesto se hará realidad. Tienes la moral arriba y esto dará pie a que sigas motivado, quieres ser el mejor, pero no para que lo vean los demás, sino para demostrarte a ti mismo tus alcances.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

El karma jugará a tu favor después de que ha tenido que luchar mucho, incluso ante las injusticias por las que has atravesado. Este mes aceptarás solo que te traten bien.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Será un momento para centrarte en tu, en los proyectos que empleas de manera propia y en los profesionales. Deberás tomar mejor tus decisiones y lo harás sin tener que pedir ayuda a terceros.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Aunque en los últimos días las cosas no han salido como quieres, es momento de comenzar a ver la situación con mucha ilusión. Porque sabes que algo pasará en tu vida que la mejorará de manera significativa.

"El secreto para salir adelante es comenzar" - Mark Twain.

Con información de Horóscopo Negro.

