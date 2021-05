Covid-19: ¿Es bueno o malo vacunar a niños y adolescentes? Expertos lo aclaran

El tema de la vacunación contra el Covid-19 sigue siendo teme de debate pues todavía se sigue cuestionando la efectividad de ciertos fármacos, así como las consecuencias que podrían traer a la salud, sin embargo, otro tema que aún es debatido es si es recomendable o no que los niños y los adolescentes sean inmunizados contra el virus por lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), emitió su postura al respecto.

Jarbas Barbosa, Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló a través de una conferencia virtual que, de momento, la vacunación contra el Covid-19 en niños y adolescentes no es recomendable debido a que no son población vulnerable, además, aún no concluyen totalmente los estudios científicos que comprueben la eficacia y seguridad de las vacunas.

Por su parte, el gerente del Incidente para el Covid-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Sylvain Aldighieri, señaló que, en el caso específico de México, las autoridades sanitarias del país deberían considerar aplicar un protocolo más estricto para evitar un repunte de contagios derivados de las nuevas variantes detectadas en territorio nacional como la de India, Inglaterra y la de Brasil.

El especialista también recomendó a las autoridades sanitarias mexicanas iniciar una campaña de concientización dirigida a los jóvenes para evitar que estas nuevas variantes ocasionen un nuevo repunte de contagios en país. Señaló que más que detectar nuevas cepas del virus, la prioridad debería implementar medidas de contención efectivas.

Covid-19 en México

En su último informe, la Secretaría de Salud Federal (SSa), informó que en México se acumulan 2 millones 543 mil 83 casos confirmados y 218 mil 7 muertes ocasionadas por el Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

En las últimas semanas se han detectado en México diversas variantes del virus como la cepa procedente de India, Inglaterra y Brasil, sin embargo, las autoridades sanitarias dijeron que no representan un riesgo debido a que no se ha confirmado si estas cepas son más agresivas.

Noticias Relacionadas Rusia eliminará patente de vacunas contra Covid-19, para que las use todo el mundo

? Los niños y las niñas uD83DuDC67uD83CuDFFBuD83EuDDD2uD83CuDFFEuD83DuDC69uD83CuDFFD?uD83EuDDB1 en situaciones de crisis como la pandemia por #COVID19 también pueden enfrentar estrés y otras reacciones uD83DuDE28uD83DuDE15. Este uD83CuDFAC? presenta 5 pautas y consejos que te ayudarán a cuidar el bienestar psicológico de los niños y niñas ? pic.twitter.com/Q4GrHxKq9P — OPS/OMS México (@OPSOMSMexico) May 3, 2021

Con información de Uno.tv

CBC