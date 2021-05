VIDEO VIRAL: ¡Ternurita! En vez de regañarlo joven aconseja a su perrito para que no pelee con perros más grandes

Para todo amante de los animales, tener una mascota representa que un animalito peludo de cuatro patas para ser parte importante de tu familia, por lo que es común que la preocupación y amor por estos seres sea enorme, tal como fue el caso de este peculiar dueño que en vez de regañar a su perrito para que no pelee con perros más grandes al salir a la calle, mejor lo aconseja.

El peculiar material que fue compartido a través de Tik Tok y que se ha vuelto viral rápidamente siendo replicado en otras plataformas de redes sociales debido a su ternura, muestra en primera instancia como la tierna y pachoncita mascota que responde al nombre “Pilo”, se jalonea de su correa y altera cada vez que ve a otro perro en la calle.

El singular acto es cuestionado por su dueño, quien asegura que “Pilo” “no sabe que es muy tierno” y él se cree “rudo”, pues a pesar de que los otros perros son más grandes y feroces que él, milo nunca se “achica” pues siempre les planta cara ladrándoles “ferozmente”.

“Cuando salgamos no armes bronca”

En una segunda toma, se logra ver en otra faceta al tierno “Pilo”, pues se le ve jugando tiernamente en la sala de su casa con una pequeña pelota de hule azul, mientras su dueños le pide que no arme bronca cada que salgan, pues aunque él no lo crea, es un perrito bonito y pachoncito que no de la miedo a nadie.

Es así que en la grabación se logra escuchar como el amoroso dueño le dice a “Pilo”: “Cuando salgamos a la calle no la hagas de pe..o, a los perros grandes; tú estás chiquito, blanco y pachoncito, no le vas a dar miedo a nadie, ok”.

A lo que el perrito parecer reaccionar, ante la palabra “calle”, por lo que en conjunto con las palabras de su dueño y si tierna reacción al escuchar el consejo “Pilo” logró convertirse en toda una estrella de Tik Tok, aquí el peculiar momento.

#Perritos #mascotas Posted by Fabian Vazquez Almazan on Friday, April 30, 2021

