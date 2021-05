Subastan obra de Banksy y aceptarán criptomonedas; aquí los detalles

Según Sotheby's, al ofrecer la utilización novedosa de estas monedas, cuyo uso aún no ha llegado al público general, se trata de honrar el legado de Banksy, que frecuentemente agita el mundo del arte con sus grafitis de comentario político y social, y a quien la compañía describe como "uno de los artistas más famosos y provocadores del siglo XXI".

La casa de subastas, que utilizará la plataforma de compraventa de criptomonedas Coinbase, señala que este paso allana el camino hacia una mayor adopción de este tipo de pago, a la vez que supone una continuación de la experimentación de Sotheby's con nuevas tecnologías.

"Con la creciente adopción de arte digital y de NFT, además de un mayor foco en la innovación digital, hemos visto un apetito creciente entre los coleccionistas por opciones de pago más fluidas", explica en un comunicado el jefe de tecnología de Sotheby's, Stefan Pepe.

En concreto, Love is in the Air se subastará en la venta vespertina de Arte Contemporáneo de Nueva York del próximo 12 de mayo, considerada una de las más destacadas del año, y, según los expertos, tiene un valor de entre 3 y 5 millones de dólares.



La compañía apunta que se utilizan los dólares estadounidenses para indicar el valor de la pieza, como se suele hacer en la sede neoyorquina de Sotheby's, pero el comprador tiene la opción de pagar el equivalente del precio de martillo con Ether o Bitcoin.

Esta novedad anunciada por una de las casas de subastas líder en el mercado se produce después de su debut el pasado mes de abril de la venta de obras NFT, una tecnología que se utiliza para darle a una pieza de arte digital un sello de autenticidad y concederle un carácter único, en la que participaron más de 3.000 coleccionistas.

¿Qué es la criptomoneda?

Esta es una moneda virtual o criptodivisa, es decir dinero digital, lo cual significa que no hay billetes o monedas en físico sino todo en línea, lo cual permite hacer pagos rápidos y para evitar los cargos de transacción además de que se le puede transferir a alguien en internet sin un intermediario, como un banco.

Existen varias criptomonedas, de hecho en la actualidad se siguen creando varias de estas pero las más conocidas son el Bitcoin y el Ether, las cuales se almacenan en un monedero o cartera digital, ya sea en línea, en computadora o en otro soporte físico.

¿Quién es Banksy?

Banksy, es un artista callejero muy famoso cuya identidad se desconoce, sólo se sabe que es británico y que trabaja bajo el pseudónimo de Banksy. Su obra se popularizó debido al sarcasmo y la crítica anti semitista que plantea, además de que realiza intervenciones y murales con el paisaje urbano, es por ello que gran parte de su obra se encuentra en las calles de las ciudades más famosas del mundo y mientras que otras han aparecido en museos internacionales de prestigio.

Con información de EFE

pgh