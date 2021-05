La historia detrás del meme ¡Amiga, date cuenta! Este es el origen de la frase

En los últimos años por medio de la etiquetas en redes sociales #AmigaDateCuenta y #DateCuentaAmiga un movimiento contra el maltrato contra la mujer en la relaciones amorosas se han hecho virales.

Lo que parecía una campaña de usuaria a usuaria en Twitter para concienciar sobre la necesidad de percibir aquellos detalles que indican que estás en medio de una relación tóxica, se convirtió en un meme y en frases en tono de humor para visbilizar la violencia.

Es muy importante identificar aquellos signos de maltrato que se tienen en una relación desde su inicio, en busca de evitar la violencia doméstica. Por otro lado debemos identificar este tipo de circunstancias sin solamente quedarnos con el meme, pues además debemos estar atentas a otras frases que dan señales de violencia como: “Si lo amas vuelve con él, si te amas ¡BUSCATE OTRO!” o "Cuando un hombre quiere se nota y cuando no quiere, se nota más".

Es muy importante que las y los usuarios de las redes sociales, tengan en claro que existen comportamientos necesarios en busca de evitar involucrarse sentimentalmente con alguien con actitudes de violencia física y verbal.

Amiga, date cuenta. Foto: Especial

¿De dónde surge el meme Amiga date cuenta?

Debemos estar atentos y atentos a la naturalización de ciertas conductas dentro de una relación de pareja. Sabemos muy bien que la comedia y este caso los memes son parte de buen humor de todos los días, sin embargo más allá de ofenderte con aquellos chistes e imágenes de situaciones ficticias, en este caso el “Amiga, date cuenta” va más allá, pues busca dejar en claro que tener una relación bajo estas graves circunstancias de violencia pueden arrastrar consigo graves consecuencias, como la inminente subordinación de la mujer hacia el hombre o viceversa.

Recuerda que la violencia no es únicamente física, pues no se trata solamente de que tu pareja te golpee, sino de que no te te respete en todos y cada uno de los aspectos posibles de la vida en pareja, jamás permitas actitudes como estas, pues es un problema que te puede a llevar a una grave depresión e incluso la muerte. Recuerda que un poco de comedia al día es bueno para la salud, sin embargo debe saber que esta puede también ayudarte a saber que estás en una relación que no es buena para ti, así que “Amiga, date cuenta”.

Si con todo esto que te acabamos de explicar no te queda claro el mensaje, la Real Academia Española define a una persona violenta como alguien que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira.

Por otro lado en esta definición se aclara que el uso de la fuerza puede ser tanto física como moral contra la voluntad de una persona se manifiesta perturbada de su libertad, como lo son la violencia moral o intimidación.

mavr