Horóscopos: RENACER y confiar en tu CORAZÓN te piden los signos este miércoles 5 de mayo

Aries (21 marzo-20 abril)

Dudas con respecto a la lealtad de una persona en especial te harán tener una confusión el día de hoy, es probable que hayas escuchado algún rumor que te haga pensar que esa persona no es alguien de fiar, pero no te dejes llevar por los comentarios de otros, muchas veces no son la verdad, intenta hablar con la persona involucrada y soluciona el problema.

Tienes que comenzar a soltar algunas cosas que te hacen mal en la vida, es probable que estés enfrentando dificultades en tu relación de pareja a causa de una conducta errática que has tenido últimamente, no permitas que la persona amada se vaya de tu lado por esto.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Es un excelente momento para el amor y para las relaciones de pareja, sobre todo aquellas que llevan años juntos. El día de hoy será una jornada especial para pedir un compromiso más serio o para tomarse las cosas de forma más serias con esa persona que estás viendo.

No dejes pasar la oportunidad de volver a amar, no dejes que se te escape la posibilidad de concretar algo con una persona que te tiene pensando en ella todo el día, debes atreverte a dar el primer paso, si te va mal, entonces sabrás de forma inmediata que no es la persona correcta.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Tu pareja querrá más atención de tu parte y aunque encuentres que es difícil nivelar los tiempos, debes darle la atención que necesita. Es tiempo de involucrarte mucho más en tu relación de pareja o decidir si das el gran paso con la persona de tu interés.

No hagas caso a comentarios de terceras personas que en nada aportan a tu relación. Si tienes algo que preguntar o tienes alguna duda, siempre es mejor ir de frente. Estás llegando al punto que esperabas hace algún tiempo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

La persona que creías estar conociendo y con quien proyectabas algo que podía resultar en el futuro, podría darte una sorpresa desagradable el día de hoy, es muy posible que te haya mentido en algo o que sus intenciones contigo no fuesen del todo buenas, si sientes que ha jugado con tus sentimientos pide las explicaciones correspondientes del caso, si ya no tienes acceso a comunicarte entonces deja el asunto hasta ahí, recuerda que todo cae por su propio peso.

Leo (23 julio-22 agosto)

La persona que quieres está pasando por un momento malo, podría ser una baja en su salud o la pérdida de alguien importante para su vida, debes darle todo el apoyo que necesita, eres una persona fundamental para poder pasar este momento que vive.

Un rato de diversión no le viene mal a nadie y es probable que el día de hoy recibas una invitación de alguien que quiere verte hace mucho rato.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No tengas precauciones en este momento acerca del amor, estás viviendo un buen momento junto a alguien que te quiere para bien y que no está buscando algo más que tu cariño y compañía. Si estás en una situación de riesgo económico no sirve de nada que te pongas en un estado de alteración con respecto a ello, busca soluciones de forma tranquila y sin temores, todo tendrá una respuesta pronto.

Necesitas comenzar a concentrarte en tus labores, estás dejando de lado las obligaciones importantes por darle valor a lo que no es necesario en este momento.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Importantes cambios estás sucediendo en la vida de Libra y esto traerá consecuencias muy positivas para los nacidos bajo este signo. La paciencia es algo que se cultiva y que entrega muchas satisfacciones si se practica sabiamente.

Estás en un momento de espera, por lo que no generes ansiedad, porque podría traerte complicaciones de salud y provocar insomnio. En el trabajo tienes metas que cumplir aún y no estás haciendo nada por ello.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

No es un buen día para firmar acuerdos, ni tampoco para decidir sobre materias legales, si es inevitable, procura siempre observar bien el trato que estás realizando.

Estás reprimiendo muchos sentimientos con respecto a alguien que tienes en mente desde hace algún tiempo, no le digas que no a una invitación que te llegará el día de hoy, es importante que hagas la diferencia entre el miedo que te provoca el enamorarte y las ganas que tienes de estar con una persona en específico.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Si el rechazo que estás sintiendo es solo por el temor a entregarte, entonces debes mejorar esto antes de perder a quien estás conociendo, si por el contrario no crees que sea la persona para ti por diversos motivos, habla con honestidad. Una persona muy importante necesita contactarte para ofrecerte un negocio o un trato que tendrá mucha resonancia en tu vida en todo ámbito, no dejes que se escape esta oportunidad.

Sagitario pasa por un excelente momento, si estuviste en una etapa donde tuviste dolores, tienes una buena noticia porque estás saliendo adelante y comenzando un momento excelente para volver a nacer y comenzar a vivir nuevamente.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

El amor está buscándote hace un tiempo y puedes sentirlo en el aire, es importante que veas las señales que alguien te ha estado dejando, lo ha hecho de una forma muy pausada, pero que está causando un efecto en ti. Un amigo te dará las pautas para lograr salir del cascarón y volar del nido de una vez por todas, escucha sus consejos.

La relación que estás teniendo está en problemas, por lo que es momento de tomar acciones y ver las causas de tal momento malo por el que puedan estar pasando, es probable que tu constante tendencia a aislarte cuando tienes problemas sea la causante de este alejamiento, no dejes que se vaya la persona amada, comienza a buscar soluciones.

Acuario (22 enero-21 febrero)

No dejes que la necesidad de acumular dinero o riquezas, permita que descuides el amor, es una parte fundamental de la vida y no te puedes dar el lujo de perder a un ser amado o de no darte la oportunidad de conocer a alguien nuevo.

Estás sintiendo los efectos de no haber invertido bien en tu salud, le diste prioridades a otras cosas en tu vida y es probable que comiences a atravesar un momento adverso en este tema, recuerda que sin buena salud, no podemos lograr nada de lo que nos proponemos.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Una persona muy importante te dirá que tiene sentimientos fuertes hacia ti, si solo le consideras una amistad y nada más, díselo con confianza y con la seguridad que no se perderá el vínculo entre ustedes. Comienzas a vivir una excelente etapa para sentirte bien acerca de tus logros y de lo mucho que has trabajado.

Si eres mujer, es un buen momento para considerar el tener hijos, ya que has logrado mucho en tu vida profesional, si ya los tienes, entonces debes sentirte orgullosa de lo que has conseguido con ellos.

Frase del día: "Recordar que vas a morir, es la mejor manera que conozco para no pensar que tienes algo que perder." - Steve jobs

