¡Se busca a Jerry! Niño de 6 años hace dibujo para encontrar a su perrito

Son cada vez más las historias sobre el tierno lazo que existe entre los niños y sus mascotas, tal es el caso de un pequeño de 6 años de edad que ha hecho hasta lo imposible por encontrar a su perrito, lo que incluye un tierno dibujo en el que lo describe.

El perro de nombre “Jerry” se perdió el pasado 22 de mayo en Pachuca, Hidalgo, y desde entonces los padres de Alejandro Elías de seis años de edad no han dudado en salir a la calle para buscar a su mascota, pero no han tenido éxito.

Por ello, el pequeño decidió realizar un dibujo en el que describe a su perro que es pequeño y color blanco con negro, además agregó el número al que la gente se puede comunicar si lo llegan a ver en la calle: 77 15 25 35 58.

Padres ayudan a niño en campaña

La madre del niño, Miriam Rodríguez, señaló que han salido a buscar al perro en más de una ocasión en las calles cercanas, pero no han logrado encontrarlo. Fue su hijo quien tuvo la iniciativa de realizar el dibujo.

El pequeño le pidió a su madre que lo llevara a pegar su anuncio en la tienda cercana a su casa, algo que no dudó al verlo pues él mismo se dibuja triste y llorando ante la pérdida de su mascota con la que apenas ha estado un mes.

“Al ver que mi hijo hizo el dibujo, me di cuenta de su inocencia y el amor verdadero que siente por ‘Jerry’ a pesar de solo haberlo tenido por un mes. Sus lágrimas me partieron el alma y no dudé en apoyar su idea de llevar el dibujo a la tienda”, dijo la madre del niño.

El dibujo comenzó a difundirse en redes sociales, donde los internautas han compartido la imagen para que Alejandro Elías pueda reencontrarse con su perro “Jerry” y darle al pequeño y su mascota un final feliz.

