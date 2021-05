Él es Marcos Eduardo Mejorado, joven que cumplió su promesa y llevó su título a la tumba de sus padres

Un joven de 28 años de edad cumplió su promesa de terminar su carrera y obtener el título de enfermero, y llevárselo a sus padres hasta su tumba.

Se trata de Marcos Eduardo Mejorado Serrano, originario de Irapuato, Guanajuato, quien compartió una imagen a través de su cuenta de Facebook, donde aparece él sosteniendo su título y atrás aparece la lápida de sus papás. Además, la publicación tenía el mensaje: “Las promesas son para cumplirse”, haciendo alusión a que cumplió lo que les había prometido a éstos.

El ahora enfermero dijo a medios locales que al tener entre sus manos su título de la carrera de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Guanajuato, de manera inmediata pensó en visitar la tumba de sus padres para llevarles este logro profesional y personal.

“…antes de llegar a mi casa quise decirles ‘Miren papás, sí se pudo. Lo logré’. Fue un momento íntimo con ellos”, indicó Marcos Eduardo a los medios locales.

Además, señaló que su mamá falleció hace algunos meses y que su papá desde el año 2008, pero desde ese entonces, les hizo la promesa que de que seguiría estudiando, se graduaría y obtendría su título universitario.

Marcos Eduardo estuvo a punto de rendirse

El joven dio a conocer que cuando su madre estaba enferma, él estaba decidido a cuidarla de tiempo completo, por lo que pensó en darse de baja de la carrera y no continuar con el sueño de ser enfermero, pero su madre no permitió que dejara la escuela, y que al llevarle el título a la tumba fue una manera de agradecimiento por no haber permitido que se diera por vencido.

También expresó que les diría que sí se pudo y que gracias a Dios por haberle dado vida para llegar a este momento, ya que sus padres le dieron la oportunidad de concluirla, y por hacerlo una persona de bien y responsable.

En redes sociales fue muy bien recibida la publicación de Marcos Eduardo, ya que lo felicitaron por cumplir la promesa a sus padres, convirtiéndose en un ejemplo para muchos jóvenes.

atm