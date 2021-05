Graban a J. Balvin orinando en vía pública y causa indignación en redes sociales: VIDEO

Este jueves 27 de mayo comenzó a circular un video redes sociales donde captaron al cantante colombiano J. Balvin ¡orinando en la vía pública! A raíz de la imágenes que trascendieron se generó un montón de reacciones que mostraban su indignación por el acto que tacharon de antihigiénico.

En la grabación aparece el reguetonero haciendo sus necesidades entre unos contenedores en un espacio al aire libre. En el video se puede ver que el intérprete de ‘Mi gente’ está de espaldas pero al voltear se da cuenta de que está siendo captado por una cámara.

"Déjenme orinar tranquilo... Póngalo en Instagram, un litro de agua", dice J Balvin a la cámara.

Si bien, el video generó más reacciones de indignación y molestia, también hubo diversos fans que defendieron al músico, señalando que es un acto natural y grabarlo consiste en una violación a su privacidad.

Comentarios hacia el acto de J. Balvin de orinar en vía pública

"Nada se les escapa, o sea, todo a publicarlo. ¡Definitivamente la privacidad se ha perdido!", "Déjenlo tranquilo, por Dios. No es el único, todos lo hacen", "No lo culpo; cuando uno está en un sitio que no hay para hacerlo, lo hace donde quiera", fueron algunos comentarios que se vieron en redes sociales a raíz de la publicación.

Mientras que otro sector criticó la acción del cantante y su falta de higiene: "Y no se lavó las manos", "¡Qué vulgar!" y "¡Qué poca educación!".

Este es uno más de los escándalos en los que se ha encontrado el exitoso cantante en días recientes. Uno de ellos fue la burla que hizo de Canelo Álvarez al compartir una foto sobre su boda. Y otro fue que no lo reconocieron en una tienda de Nueva York y ‘por su mal aspecto’ le negaron el acceso.

AV