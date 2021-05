Disney Plus lanza último teaser de “Loki” antes de su estreno | VIDEO

La magia de Disney Plus parecería estarse apagando tras el arrollador éxito que brindó la miniserie “WandaVision” del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sin embargo, uno de los nuevos contenidos ha despertado nuevamente el interés de los fans, se trata de “Loki”.

La serie inspirada en el dios de la mentira y el engaño ha logrado capturar la atención de los fans de los superhéroes de Marvel, esta vez Disney Plus lanzó el último teaser de la serie antes de su estreno en junio.

En este nuevo teaser se pueden ver más detalles sobre los viajes en el tiempo de Loki y su escape tras robar el teseracto en la cinta “The Avengers: Endgame” de 2019. Sin embargo, en la serie Loki será obligado a ser parte de la Time Variante Authority (TVA).

Estreno de “Loki” en Disney Plus

“Loki” se suma a los estrenos más esperados de Disney Plus y llegará el próximo 9 de junio a la plataforma de streaming prometiendo ser una de las favoritas del público, como sucedió con “WandaVision” y "The Falcon and the Winter Soldier".

La miniserie sufrió cambios en las fechas de su estreno, pues sería el 11 de junio cuando saldría a la luz, como esta decisión Disney Plus también anunció cambios en las series y entre ellos destaca que el estreno de cada capítulo será los miércoles y no los viernes.

Los siguientes meses tendrán grandes estrenos en Disney Plus, pues este viernes 28 de mayo se anunció la llegada de “Cruella” de manera simultánea en cines y en la plataforma de streaming.

Marvel Studios estrenará otras series y cintas en Disney Plus, entre ellas destaca "Black Widow" que llegará en julio. También "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" en septiembre y "Eternals" protagonizada por Angelina Jolie y Salma Hayek, en noviembre. Mientras que "Spiderman 3", con Tom Holland y Zendaya, se estrenará en diciembre.

