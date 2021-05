Novia exige a sus damas de honor bajar de peso y "donativo" para la luna de miel

Hay muchas historias y mitos sobre lo que sucede con las novias antes del día de su boda, para muchas es un sueño el llegar al altar con quien es el gran amor de su vida; sin embargo, las exigencias de esta novia a sus damas de honor fueron más allá y se hizo viral, por lo que algunos internautas la calificaron de "racista".

La historia la dio a conocer una de las damas de honor en el sitio Reddit, donde también compartió la captura de pantalla del mensaje que envió la novia en el que pide a sus damas de honor que bajen de peso antes del día de la celebración, pues aseguró que era la talla en la que había pedido los vestidos para ellas.

Exigencias de la novia a las damas de honor

"Si no eres talla 8 te recomiendo ir al gimnasio. No es por ofender a nadie, pero he planeado esto desde que estaba en pañales", escribió la novia, quien no se detuvo en pedir a las damas de honor que bajaran de peso en pocos meses, pues también lanzó algunas exigencias más.

Foto: Facebook

Para las damas de honor la novia también pidió que el día de la ceremonia llevaran las uñas cortas y el largo del cabello a la altura de los hombros, por lo que a algunas les recomendó usar extensiones el día de la boda. Además de ello, solicitó un "donativo" de 500 dólares a cada una de ellas para la luna de miel.

La dama de honor que compartió la publicación en Reddit, indicó que la mejor amiga de la novia no sería parte del grupo de damas pues la novia aseguró que "destacaría" y ese día debía estar relacionado sólo con ella y nadie más.

En su historia, la dama aseguró que la mejor amiga de la novia asistiría como uno de los invitados pues es afroamericana. Finalmente, admitió que ella no asistirá a la boda pues no planea bajar de peso, sin embargo, ya entregó su "donativo" para la luna de miel.

Con información de medios

cvg