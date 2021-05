Horóscopos: Mejora en el TRABAJO y atiende a tu PAREJA este miércoles 26 de mayo

Aries (21 marzo-20 abril)

Querido Aries, debes poner más atención en tu trabajo, ya que no estás colaborando correctamente con tus compañeros. Es hora que dejes el egoísmo a un lado y te des cuenta que no siempre llevarás la voz cantante en todo, no tienes la razón de todo y debes poner atención a tu entorno.

Si estás dedicando tiempo a estudiar, ten en cuenta que el esfuerzo no debe cesar y tendrás días pesados, pero el esfuerzo será bien recompensado. Es tiempo de que te empeñes más en ello y no te falles, no dudes.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro, parece ser que te quieres comer la vida de un bocado y eso no siempre es lo mejor. Ten paciencia, vive cada momento con su justa atención y, sin más, ten en cuenta que puedes planear la vida en etapas, que no todo pasará al mismo tiempo ni con los resultados que deseas.

Tú sabes que eres capaz de lograr tus objetivos y, sobre todo, de seguir las reglas. Si el trabajo es duro, pues sabes adaptarte, así que debes ser congruente con lo que quieres lograr y lo que estás haciendo ahora para ello. Tauro, concéntrate en tus tareas y pon empeño, todo saldrá bien.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Géminis, a veces te rodeas de personas que te someten a creer que la vida es un cúmulo complejo de dificultades. Es verdad que no todo es sencillo, pero tampoco debe ser doloroso vivir. Así que tú, con tu capacidad de salir adelante y ponerte metas, ve tras ellas y aprende de tus aciertos y errores.

Además de este consejo, no olvides comer bien y hacer ejercicio. Tampoco olvides que sí es válido un rato de diversión, pero todo exceso lleva a tener problemas si no sabes controlarte. Por último, ten en cuenta que hay personas que tienen deudas contigo y posiblemente no quieran pagarlas. Ni modo, esa persona se perderá de ti.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cáncer, por una rara razón a veces las personas de tu entorno se molestan contigo, con lo que dices o haces. Si esto pasa, es posible que sea porque no pones mucha atención a ellos o a sus metas. Si te importan, no seas dispersa y atiéndeles un poco, verás que te lo van a agradecer, les importas Cáncer.

Por otro lado, eres una persona entregada en el amor y tus relaciones de pareja, muchas veces correspondida pero no siempre en la misma intensidad que das. Ten presente que la labor de pareja es de dos, con altibajos, no te estreses de más y enfoca tu esfuerzo en recuperar la llama del amor.

Leo (23 julio-22 agosto)

Leo, parece ser que te has metido en un problema por no entregar o por retener algo que no es tuyo, quizá la persona adecuada lo reclame, así que no te hagas líos y devuelve eso. En otro orden de ideas, Leo, el amor, tú siempre con problemas en el amor, ya sea por tu sobrada entrega cuando te enamoras o por tu frialdad cuando no permites que una persona valiosa se acerque a ti.

Leo, disfruta, aprende a no ser errático o errática con tus elecciones, no puedes estar solo o sola siempre. Aunque desconfíes de todo y todos, hay personas que ven tus cualidades y quieren aportarte, no todo mundo es malo. Por último, ubícate, ten estándares correctos con las personas que anhelas.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Virgo, parece ser que tendrás en tus manos hacer una buena obra hoy. Un amor de antaño te buscará porque necesita de tus consejos, de retomar algún recuerdo que les unió y así aprender. No te quita nada ayudarle, hazlo, esa persona te valora y te lo agradecerá.

Por otro lado, Virgo, no te hagas la vida difícil y no malgastes el dinero que no te sobra. Parecer ser que tienes deudas, no te extrañe que te las cobren hoy, así que paga y mejora tus administración económica. Para rematar, vas bien en el trabajo, te valoran, eres capaz, sólo planea mejor tus tiempos.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Libra, muchas veces te gusta la soledad y ausentarte de los grupos de amigos o trabajo, pero debes tener en cuenta que esto puede funcionar siendo pasajero, pero no permanente, porque necesitas de otras personas para salir adelante y que tus proyectos tengan más impacto.

Es posible que tengas pareja y no estén pasando por la mejor etapa de su relación, es momento de poner atención a lo que la otra persona necesita para que no tengan un problema mayor, ya que tu pareja realmente te importa, pon más esfuerzo y trata de arreglar todo, si no funciona, ya no quedará en ti.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Es momento de que te des cuenta que el esfuerzo individual es importante, es vital, pero también lo es que te des cuenta que valores el trabajo de otras personas a tu lado y el trabajo que realizan. Debes tener más calma, no siempre tienes la razón y no siempre tienes el mejor tono o manera para tratar a los demás, sé más humilde Escorpio.

Debes poner atención, ya que una persona mayor que tú te buscará para darte varios consejos importantes, que serán muy útiles en un futuro para tu vida. Ten en cuenta que el éxito llega con paciencia y haciendo lo debido para construirlo, valorando lo importante.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Sagitario, es momento de que aproveches el buen momento que pasas en tu vida para mantener ese empeño y seguir esforzándote. Además de esto, mantén la racha y abre tus horizontes para conocer personas nuevas, ya que es momento de que llegue un amor a tu vida que te va a aportar mucho.

Por otra parte, Sagitario, estás en un empleo que te hace feliz y te ayuda a dar lo mejor de ti. Lo que debes tener claro es que no es momento de cambiar de trabajo o gastar de más, el estilo de vida que tienes ahora te funciona muy bien, sostenlo, trabaja sobre eso los resultados llegarán a ti.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Tus gustos y necesidades no deben ser más que las de tu pareja Capricornio, es hora de escuchar realmente lo que la otra persona necesita y quiere, podrías sorprenderte con sus respuestas. Te darás cuenta que estás cometiendo algunos errores, lo que no le hace justicia al amor que se tienen entre ustedes.

Quienes se dedican a los negocios tendrán la oportunidad de hacer un excelente trato con nuevos socios, esto les reportará muchos y grandes beneficios en el futuro, así como también les abrirá otras puertas para hacer más acuerdos a largo plazo que les traerán buenos dividendos.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Acuario, es momento de hallar ese trabajo que deseas hace tiempo, pero debes empeñarte en lograrlo, dedicar mucho de tu tiempo. Es momento de que no dejes estudiar las posibilidades que tienes a tu alrededor, estás en un buen momento para volver a la vida laboral, ánimo y verás que te va bien y conoces personas importantes.

Tendrás un momento muy íntimo con una persona especial, habrá sinceridad entre ustedes y podrían haber algunas penas que se compartirán entre ustedes, esto siempre fortalece una relación. Valora a las personas que están a tu lado, ellas están siempre para ti y es bueno que tengas lazos sólidos.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piscis, date cuenta que a veces eres algo pesimista, es hora de tener una actitud más positiva con respecto a las ideas de otros. Estás trabajando en un equipo, por lo que siempre es bueno que comiences a ver lo que otros tienen para entregar y no sólo lo que tú tienes para decir.

Necesitas tiempo a solas, es normal querer separarse del grupo a veces y meditar, sabemos que no temes a los cambios y no debes ver las cosas como algo negativo, puede ser un buen momento para meditar y tomar decisiones importantes, ya que llevas tiempo planeando un proyecto para tu futuro.

Frase del día: "¿Y por qué deberíamos sentir rabia contra el mundo? ¡Como si al mundo le importara!" - Eurípides

MAAZ