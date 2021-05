Joven vive en un árbol para NO contagiar a su familia de Covid-19

A pesar de que los casos de Covid-19 están disminuyendo, aún existe el riesgo de contagios, por esta razón las autoridades internacionales piden a los ciudadanos seguir cuidándose y haciendo los protocolos pertinentes en caso de algún familiar se haya contagiado.

Shiva, un joven de 18 años, dio un ejemplo de lo que es ser un buen hijo, pues al conocer que se contagió de Covid-19, se construyó una cama en un árbol en la cual vivió durante 11 días; todo esto con el objetivo de no contagiar a su familia.

Los hechos ocurrieron en Nalagonda, una localidad del estado de Telangana, India. Este lugar enfrenta una difícil situación, pues los hospitales están saturados con enfermos de sars cov 2, así que, de acuerdo a medios locales, el joven decidió hacer un espacio improvisado para aislarse.

Shiva dio positivo el pasado 4 de mayo, pero al no haber centros disponibles construyó un “pabellón” entre las ramas de un árbol, utilizando palos de bambú para hacer la base. Mientras tanto, su familia le daba comida y productos de higiene a través de un cubo amarrado a una cuerda.

“Aquí no había ningún centro de aislamiento. Hace unos días convirtieron un albergue en una zona de aislamiento, hasta entonces no teníamos nada y no sé si hay centros de este tipo en otros pueblos de India. ¿Qué más podía hacer?”, declaró el joven a medios locales y agregó que en su casa habitaban cuatro personas más.