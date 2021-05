¿Qué opina Sylvia Pasquel sobre la historia de su hija Stephanie en la serie de Luis Miguel?

La abuela de la joven modelo Michelle Salas, la actriz Sylvia Pasquel, reaccionó a la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, y agradeció que se esté haciendo justicia a su hija, la actriz y cantante, Stephanie Salas, porque siempre ha sido una madre ejemplar.

Durante una entrevista para un programa de televisión matutino, Pasquel dijo que Stephanie Salas siempre ha sido muy respetuosa y jamás llevó a cabo reclamos a la figura de Luis Miguel, además de que ella siempre accedió a que el cantante mexicano conviviera con su hija Michelle.

“Por fin se ha tratado con justicia a mi hija porque realmente ella siempre fue una mujer muy respetuosa, entregada a su hija, sin necesidad de estar haciendo escándalos ni reclamos públicos”, dijo la hermana de Alejandra Guzmán.

En esta segunda temporada de la serie sobre Luis Miguel, se narra la relación existente entre dos de las figuras relevantes de la dinastía generada por la estrella del cine de oro mexicano, Silvia Pinal, nos referimos a la propia Stephanie quién en 2018 se quejó por el tratamiento que le dieron sobre la historia de ella con el cantante y ahora resalta la relación de Luis Miguel con su hija Michelle Salas.

Mi casa es más bonita

Precisamente una de las escenas que más ha llamado la atención de los recientes capítulos de la nueva temporada, es el reencuentro ficticio entre Luis Miguel y su hija Michelle. En la serie, el primer encuentro entre ambos surge luego de que el cantante decide cortar de tajo la búsqueda de su mamá y graba uno de los temas más exitosos de su carrera gracias a Juan Luis Guerra, ‘Hasta que me olvides’.

Al respecto de ese episodio, Pasquel dijo que “ahí está la ficción…las cosas no sucedieron exactamente de esa manera, pero si se dieron esos encuentros. No en ese tiempo, no en ese momento”.

Y finalizó con una crítica ácida: “Yo si tengo una queja, mi casa es más bonita que la que ponen ahí”.

La serie sobre la vida del cantante mexicano continúa y este domingo (02 de mayo) se estrena el cuarto capítulo en el que entraremos de lleno a la época del disco “Aries”.

¿Qué sorpresas nos traerá?

