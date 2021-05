Efeméride: ¿Qué pasó el 18 de mayo? Nació Tina Fey, estas son sus mejores series cómicas

Elizabeth Stamatina Fey, mejor conocida en el medio artístico como Tina Fey, nació un día como hoy, pero de 1970 en Upper Darby, un municipio perteneciente al estado de Pensilvania, Estados Unidos. Tina Fey cuenta con una carrera de más de 20 años en los que se ha desempeñado como actriz, guionista, productora y por supuesto, una gran comediante.

Tina Fey estudió la licenciatura de Artes y Teatro en la Universidad de Virginia y después de graduarse se mudó a Chicago en 1992 donde además de trabajar en una asociación de jóvenes cristianos, tomó diversos cursos en el conocido teatro “The Second City” donde empezó a dar sus primeros pasos en la comedia con esporádicas presentaciones de stand up, sin embargo, su carrera no despegó, pero pudo sentar las bases para su futura carrera humorística.

Su carrera en la comedia

Fue en “The Second City” donde conoció al guionista Adam McKay, quien fue el encargado de ser la conexión para que Tina Fey llegara a Saturday Night Live, el programa que fue un parteaguas en la carrera de Fey pues inicialmente, en 1997, se integró como escritora y un par de años más tarde se convirtió en la primera mujer en ser jefa de guionistas en el afamado late night show donde también se integró como parte del reparto principal.

En el 2004 uno de sus guiones llegó a la pantalla grande; Means Girls o Chicas Pesadas, fue la cinta protagonizada por Lindsay Lohan en la que se hace una crítica al bullying que se vive a diario en las escuelas con cierto toque de humor, cabe mencionar que en esta película Tina Fey también actuó pues es recordada por su papel como la maestra Sharon Norbury.

Otro de los grandes éxitos televisivos de Tina Fey que la consolidó como la reina de la comedia es 30 Rock, una serie de comedia creada, protagonizada y producida por ella misma. Esta producción cuenta las adversidades que una jefa de guionistas de la cadena NBC tiene que lidiar diariamente.

El éxito de 30 Rock fue tan grande que la llevó a ser nominada a múltiples premios entre los que destacan los Globos de Oro, Premios Emmy, Premios SAG, entre otros. Tina Fey tiene un lugar especial en la élite mundial de la comedia pues su estilo ha sido un punto de referencia para cientos de cómicos que tratan de imitar su estilo.

¿Cuáles son sus comedias más famosas?

Tina Fey ha participado en una gran cantidad de producciones a lo largo de su carrera, sin embargo, además de sus participaciones en Saturday Night Live y 30 Rock destacan:

Means Girls (2004)

Baby Mama (2008)

Date Night (2010)

Megamind (2010)

Modern Love (2019)

Soul (2020)

Tina Fey es un referente de la comedia mundial. Foto: Especial

