Horóscopos: Evita la IRA y las PELEAS, crece con AMOR este domingo 16 de mayo

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries, comienza a desarrolla tu paciencia, no permitas que el enojo marque tus días y menos con tus seres queridos. Evita peleas en la calle o trabajo, no armes peleas o podrías perder.

Un hombre de poder te hará una oferta de trabajo que no podrás rechazar, debes pensar bien si esto te traerá beneficios más adelante y si es bueno dejar lo que has ganado en el lugar donde estás ahora, fuera de todo lo antes mencionado, la oportunidad nueva se verás muy tentadora, es recomendable aceptarla.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Estás en un momento de dicha y felicidad, querido Tauro, usa esto para crecer internamente. Esto ayudará a que superes cualquier conflicto.

Tienes claridad mental para poder enfrentar cualquier problema que se presente durante la jornada, es probable que tengas algún conflicto en el trabajo, pero no temas porque esto será algo que tendrá una solución muy rápida debido a tu capacidad de concentrarte en lo esencial y no en problemas menores. Comienza a perder peso, estás subido de kilos y es hora de cuidar la salud. No te extra límites.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Estás en una etapa crucial de tu vida donde debes sentarte y pensar en los pasos a seguir en tu vida. No dejes para otro día lo que puedes realizar en este momento. Si te sientes demasiado solo, recuerda que existe mucha gente a tu alrededor que te apoya y cuenta contigo.

No pierdas la oportunidad que se está presentando en tu trabajo. Es muy probable que te enteres de algún rumor que ande rondando sobre ti en el lugar donde te desempeñas, no escuches, ni tampoco caigas en peleas, es decir no te involucres, especialmente si viene de alguien que no te desea el bien.

Cáncer (22 junio-22 julio)

La vida tiene maneras curiosas de revelarnos las cosas que debemos aprender, muchas veces necesitas poner mucha más atención a lo que debes y no solo a lo que quieres. Estás en un momento muy bueno para poner en práctica un consejo que te dieron cuando eras pequeño, debes hacer memoria y recordar las palabras de esa persona sabia y visionaria, sabía que algo así te pasaría porque también pasó por ello.

Una persona que quieres mucho está necesitando un favor de tu parte y te lo pedirá el día de hoy, no dejes que se te pase la oportunidad de devolverle la mano, ha hecho mucho por ti por lo que siempre debes procurar ayudarle cuando puedas.

Leo (23 julio-22 agosto)

Las personas que está a tu alrededor se preocupan por ti, pero también lo hacen por otros que trabajan a su lado, no te sientas como una persona tan única dentro de tu equipo, eres importante si, pero no debes ser siempre el líder en todo, por mucho que tengas pasta para esto.

Estás en un punto muy bueno en lo profesional y eso notarás el día de hoy, alguien te hará un comentario muy bueno sobre tu trabajo y podrás disfrutar de lo haces muy a gusto después de esto.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Una persona muy relevante y de mucha influencia entre las personas que te rodean te dará un dato de trabajo muy bueno, no dejes de aplicar al lugar que te está recomendando.

Necesitas ordenar más tu espacio de trabajo, estás dejando que las obligaciones del hogar te hagan descuidar esta parte tan importante, Una opción para desarrollarte en un área que no manejas bien llegará el día de hoy, lo que te hará tener que estudiar un poco sobre un tema que conoces poco, no dejes que se pase esta oportunidad de aprender más.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Estás dejando de mirar las verdades de tu vida y optando por creer lo que otros te dicen sin siquiera cuestionarlo un poco, no dejes que esto pase, ya que podrías estar viviendo un engaño del que te darás cuenta más adelante.

Tienes la oportunidad de ayudar a alguien que quieres mucho el día de hoy, pero quizás estás pensando en dejarlo para más adelante, no lo hagas, date el tiempo. No dejes de realizar actividad física por darle el espacio solo a la familia y al trabajo, ordena tu día.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

En los estudios, debes dejar de postergar el aprendizaje de una nueva materia que está presentando problemas, tienes que sortear las dificultades y comenzar a darle importancia a esta parte, ya que será vital para tu futuro profesional.

Una oportunidad de salir adelante con un proyecto que tienes hace mucho tiempo se dará el día de hoy, no dejes pasar esto, podrías terminar siendo una persona muy influyente el día de mañana y lograr mucho más de lo que incluso te imaginas.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No dejes que el agotamiento melle tus ganas de conocer a alguien, podrías estar pasando un momento de cansancio, pero no por ello debes dejar de darle importancia a esa nueva persona que está entrando en tu vida.

Si todavía no conoces a alguien, es vital que arregles tu día para poder conseguirlo, ordena tus prioridades y date espacios para salir y para ponerte en contacto con gente nueva. El amor llega a tu vida en el momento que lo esperas, quizás no es el día de hoy, pero si será pronto.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Si estás bien en tu trabajo en este momento, entonces debes mantenerlo y apreciarlo, haz siempre una buena labor, te mereces todos los cumplidos e incentivos que puedan darte, trabaja por ello. Comienza a explorar soluciones para una situación delicada de salud que podría tener un miembro importante de tu hogar, la solución podría estar muy cerca, solo tienes que aplicarte y buscar más allá.

Una persona que quieres mucho está a punto de echarte una mano, podría ser una oportunidad de trabajo o una oferta de negocio que te hará muy feliz.

Acuario (22 enero-21 febrero)

El amor trae sorpresas durante la jornada, solo espera y verás que será un grato momento junto a alguien muy especial, podrías incluso tener alguna propuesta seria de formar una relación.

Estás en un momento muy bueno para arreglar tu imagen, renovar tu guardarropa y hacer un cambio de actitud frente al mundo, lo que te traerá grandes beneficios, no solo en el trabajo, sino también en el amor, será una muy buena jornada. Estás al borde de conocer a una persona muy especial en tu vida y no estás viendo las señales correctas, comienza a abrir los ojos.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

El amor está en un punto muy alto, necesitas ver que eres una persona que puede encontrar a alguien y amar nuevamente. Estás dejando los dolores y las malas experiencias del pasado y estás comenzando a vivir con alegría nuevamente.

No te quedes sin hacer algo por tu futuro, estás dejando que la vida te pase por encima sin tomar las riendas de ella ni de los asuntos que te están provocando un problema o te están impidiendo el avanzar.

Frase del día: "Quienes saben, no hablan. Quienes hablan, no saben" - Lao Tzu