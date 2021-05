Actor dejó de tomar agua hace 9 años, por esta poderosa razón; conoce su historia

Desde que somos niños nos han explicado que tomar agua es bueno para la salud. Que es buena para procesar los alimentos, para mantener la piel hidratada, mejorar el funcionamiento de los órganos y otras razones igual de importantes. Pero hay una persona que no está de acuerdo y lo ha demostrado durante mucho tiempo.

Hablamos de Peter Filak, un ex enfermero, vegetariano y, ahora, modelo de cámara web. Filak dijo que no ha bebido agua desde hace nueve años. Desde esa época ha estado en una dieta libre de animales, y siempre ha sido ambientalista y amante de la naturaleza.

Pero lo que más llama la atención es que decidió no consumir agua, desde el 5 de mayo de 2012. Esto porque piensa que su dieta a base de fruta es más que suficiente y que no necesita consumir agua, porque es perjudicial para su organismo.

El actor explicó que antes de eliminar el agua de su dieta, consumía fruta fresca y algo de agua. Pero este líquido le hizo levantarse de la cama durante varias ocasiones, en las noches. Además de la molestia que esto representaba, dijo que creía que era algo perjudicial para su organismo. Esto porque el líquido contiene sales minerales y fluor. Por eso, decidió quedarse con la fruta, que ya tiene muchos líquidos.

Aunque los médicos le han dicho que no es una medida que pueda ser benéfica para su salud, Peter aseguró que no corre ningún riesgo de deshidratación, por la cantidad de fruta que come.

Y aunque pareciera una mala decisión, el hecho es que el actor está bien de salud y feliz de haberse decidido por este estilo de vida. Hasta el momento no ha tenido ninguna complicación médica y parece que no piensa cambiar su forma de vivir. Y aunque le ha ido bien con la dieta, la verdad es que tampoco ha intentado que nadie más copie este estilo de vida.

