Modelo de Hollywood ahora vive como indigente, conoce la triste historia

En diversos ámbitos se han conocido historias sobre personas que alcanzaron el éxito, la popularidad o la fama y después se enfrentaron a grandes fracasos tal es el caso de la ex modelo de Hollywood, Loni Willison, una joven que gozaba de belleza y grandes contratos que la llevaron a aparecer en prestigiosas publicaciones de moda, sin embargo, ahora a sus 37 años se le ha visto por las calles viviendo como indigente.

De acuerdo con los reportes la top model se casó en 2012 con Jeremy Jackson una estrella de la serie Baywatch, a quien acusó de haber intentado estrangularla, por lo que el matrimonio culminó en un escandaloso divorcio, pero luego de eso Loni cayó en las drogas y el alcohol además de que se enfrentó a una crisis de salud mental durante el año 2016, lo cual la dejó en la calle pues perdió todo.

La adicción a las drogas

Aunque sus amigos trataron de ingresarla en un centro de rehabilitación en 2018, para tratar su adicción a la metanfetamina, la ex modelo se negó pues alegó que no quería estropear la vida de otra persona. Hasta ahora lleva tres años viviendo en las calles, sacando comida de los contenedores de basura, vestida con ropa vieja y llevando consigo algunos objetos personales.

En ocasiones los paparazzis de Los Ángeles, California se acercan a ella y Loni les confirma que vive en las calles y que duerme en algunos refugios, incluso declaró “no tengo teléfono celular. Tengo comida y un lugar para dormir. Recibo dinero aquí y allá, hay comida en los contenedores y cerca de las tiendas. Hay mucho aquí”.

Además de ello se sabe que la ex modelo no se esconde e incluso le sonríe a la cámara cuando es captada por los curiosos o la prensa pues no le avergüenza su nueva vida a pesar de que en ocasiones deba compartir la comida con ardillas.

