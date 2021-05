¡Encuentra tu estilo!

Hace unos días durante una asesoría de styling, mi clienta externó su sentir de lo confundida que se sentía porque no ha logrado encontrar su estilo.

Me dijo que cada temporada se siente muy presionada por estar a la moda, y que no sabe qué le queda bien y qué no. Que, a veces, se deja llevar por el impulso, compra ropa sin saber con qué se la puede poner o para qué ocasión y, como consecuencia, termina colgada en el clóset por meses y, a veces, por años.

¡Este es un problema tan común! Muchas personas sufrimos del síndrome “No tengo que ponerme”, por dos razones principalmente: una, porque tenemos la idea de que estar a la moda es tener estilo; y dos, porque no tenemos una estructura de guardarropa funcional.

Ya no se trata de seguir ciegamente las múltiples tendencias de moda, si no de reaprender a comprar de una forma más inteligente pensando en las prendas que sumen a nuestro estilo de vida, que vayan de acuerdo a nuestra personalidad y que sean de calidad.

Un guardarropa funcional debe tener una estructura de 70 por ciento clásicos atemporales, ya que son el esqueleto que te permitirá partir de una base para poder jugar con los complementos trendy, que son el otro 30 por ciento de tu repertorio.

En general, la mayoría de los expertos de moda coincidimos en una lista de 10 clásicos atemporales, sin embargo, en mi opinión creo que estas opciones deben ir evolucionando conforme nuestro estilo de vida y las tendencias vayan cambiando, ya que muchas de las prendas que comenzaron como propuestas de moda con los años se vuelven clásicos.

Por esta razón, he agregado algunas recomendaciones, que he ido incorporando a la estructura de mi guardarropa, ya que me permiten hacer combinaciones entre las que son más clásicas, con las que son de tendencia.

Tampoco se trata de imponer mis gustos, si no de darles ideas para que ustedes mismas puedan encontrar esa estructura tan necesaria para lograr un clóset que funcione y puedan consolidar su estilo único.

Entre algunas de estas prendas se encuentran los jeans, la camisa blanca, el cardigan, el cuello de tortuga negro, el little black dress, la falda lápiz, los pantalones masculinos, la t-shirt, blusa femenina, suéter Cozy, el pantalón ancho, la falda corta, la camisa Demin, la chamarra de motociclista, entre otras.

No te pierdas la siguiente entrega de mi colaboración para darte todos los detalles sobres estas y más prendas, con las que puedes encontrar tu estilo propio.

