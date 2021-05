Horóscopos: Sonríe a un nuevo AMOR y ten FE en ese TRABAJO este domingo 2 de mayo

Aries (21 marzo-20 abril)

Necesitas escuchar mucho más los consejos de las personas que saben más que tú, en tu trabajo este consejo será muy importante, ya que alguien que tiene mucha más experiencia que tú te hará una observación el día de hoy, es probable que no quieras prestarle atención, por lo que será muy importante que bajes tus niveles de orgullo y le prestes oído a todo lo que te diga.

Estás en un momento laboral un poco bajo, por lo que si intentas encontrar un nuevo empleo, es probable que tengas que esperar un poco de tiempo, algo bueno vendrá, pero aún no es el momento.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Siempre será una buena opción el aceptar las cosas que te digan los demás como algo positivo, no siempre todo el mundo busca atacarte de alguna forma, esto es algo que podrías haber pensado cuando estabas menor, pero hoy debes comenzar a tomar las cosas con más humor.

Tienes en tu poder un talento muy bueno para la profesión que elegiste, pero es probable que te hayas cerrado a ver de verdad esto porque has recibido muchas críticas durante el tiempo, no dejes que esto te eche hacia abajo.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Estás viviendo una injusticia con respecto a una deuda que te están cobrando, es probable que debas gastar un poco de tiempo para solucionar este problema. No te entretengas en cosas que no tienen sentido el día de hoy, debes realizar una tarea que te han encomendado en un plazo prudente.

No dejes de hacer las cosas que te gustan solo porque tu pareja te lo ha pedido, es mucho mejor que pienses si estás en la relación adecuada para ti, recuerda que el amor no se trata de prohibir al otro el disfrutar por sí mismo de algo que ama, sino de potenciar los talentos.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No es necesario que tomes un turno extra en tu trabajo para suplir las ganancias que dejaste de percibir por alguna licencia médica que te tomaste o algunos días de permiso que pediste, de todas formas recibirás lo que te corresponde si lograr la meta que te asignarán el día de hoy.

Una persona que quieres mucho está pensando seriamente en hacerse algún daño a sí mismo, podría ser solo una llamada de atención para que alguien tomes preocupación por ella, pero no lo dejes pasar como algo sin importancia, siempre debes velar por la seguridad de los que amas.

Leo (23 julio-22 agosto)

No esperes que las cosas se solucionen solas con tu pareja, es fundamental que le des la importancia que requiere y que hagas valer tus derechos como una parte fundamental de la vida que han construido juntos. No esperes que las cosas pasen sin darles un empujón primero.

Tienes que comenzar a decidir mucho mejor lo que quieres para el futuro, no es bueno que estés ahí pensando todo el tiempo en lo que pasó antes, ya has entendido que tuviste buenas cosas antes, pero no has tomado nota que puedes generar muchas mejores cosas para el futuro.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No dejes que las trabas que otras personas ponen en nuestra vida te hagan desistir en el camino hacia tus sueños. El trabajo se encuentra en un momento poco estable, todo esto a causa de una pérdida de confianza que has tenido en tus cualidades y en tu talento, estás retrasando tu periodo de florecimiento, no hagas esto, siempre llegarán cosas buenas a tu vida si las deseas con fuerza.

Mereces romper con tu mala racha actual, por lo que es muy importante que desees estar siempre mejor y no echarte a morir por lo que no puedas sortear.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

No dejes que una persona se interponga en tu camino hacia la felicidad, estás dejando que tome muchas decisiones por ti y no te está haciendo bien, si se trata de una relación de pareja reciente, entonces debes comenzar a pensar si seguir o no avanzando en este camino juntos.

No dejes de vivir un buen momento junto a la persona que amas, estás teniendo un problema que tiene difícil solución, pero la persona a tu lado puede ayudarte a encontrar la manera de apaciguar el dolor o la incomodidad que puede estar causando en tu interior.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Excelente jornada para celebrar lo bueno de la vida y para entregar amor a tus seres queridos. Es probable que recibas una invitación para salir con amigos o para ir a cena, que aunque sea de carácter formal, será muy provechosa para conocer gente y generar nuevas redes de contacto.

Si estás saliendo con una persona, pero no te llena completamente, no temas a decirle la verdad y romper lo que llevan caminado juntos, podrías conocer a alguien más que será con quien realmente quieras estar, intenta no hacer daño a la persona con la que deseas romper.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Te encuentras en una buen situación con alguien, debes mantenerte así, ya que podría ser alguien con quien recorrerás mucho camino, cree en el amor y se fiel a tu corazón. Sagitario tiene la posibilidad de explorar muchos mundos en este momento antes de decidir dónde quiere quedarse y comenzar a hacer su vida.

No dejes que las decisiones que has tomado en tu vida te impidan disfrutar de los frutos que están comenzando a aparecer, es probable que tengas remordimientos por cosas pasadas, pero eso cosas, cosas que quedaron atrás hace mucho tiempo, por lo aprovecha esta jornada de disfrutar de lo bello y lo simple que te está entregando la vida.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Una persona muy cercana está pasando por un excelente momento y quiere compartir su éxito contigo, es probable que te invite a salir o a pasar un buen momento juntos, no se trata de algo romántico, sino de un momento de amistad muy bueno para ambos.

Compartir con otros no debe ser una obligación, pero tampoco puede ser algo que dejes de hacer muy seguido. En el trabajo encontrarás mucho apoyo en un compañero de labores, te dará muchos consejos sobre cómo lograr un mejor trabajo y tener evaluaciones positivas en este ámbito, agradécele con un regalo o haciéndole un favor cuando te lo pida.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Estás en un momento financiero estable, pero con deudas que vendrán pronto, hoy recibirás la primera de ellas, ordena tu dinero y podrás salir de cualquier situación que se presente. No temas a decir la verdad a la persona que estás conociendo, si le has ocultado algo, es momento de hablar con sinceridad y dejar en sus manos la decisión de seguir adelante.

Mirarse hacia dentro significa que debes tomar un tiempo para ti, para descubrir tu interior y los deseos que tienes, así como también los miedos que te están afectando y que impiden tu crecimiento.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Todos tenemos algo a lo que le tememos, no por ello vamos a dejar que esto afecte nuestro progreso en la vida, procura no hacer esto y siempre ir en la búsqueda del éxito. No tengas una mala reacción el día de hoy frente a una crítica que te hará la persona que está a tu lado, lo hace porque te quiere y necesita verte bien.

Comienza a pensar en tomar lecciones de meditación o de relajación, siempre es una buena forma de liberar tensiones. Mentiras descubiertas y engaños que ya no se pueden sostener más podrían aparecer en tu familia el día de hoy.

Frase del día: “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad” - Albert Einstein

maaz