Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy VIERNES 9 de abril según tu signo

La carta de este de viernes 9 de abril tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este viernes 9 de abril es La Luna, un arcano mayor del tarot Rider Waite.

Foto: Especial

Esta carta muestra que tienes miedo de tus heridas del pasado, aun no sanas del todo así que debes trabajar mucho en aquellos miedos pues sino tu futuro se puede ver afectado, recuerda que "el pasado pisado", enfrenta y sal a conquistar al mundo.

Amor

Esta carta marca que para todos aquellos que estén en pareja,las noches románticas no faltaran en tu día a día, habrá mucho amor, sensualidad y momentos llenos de magia, pero eso sí ninguno de los dos está interesado en formalizar algo por el momento.

Dinero

Es momento de guardar el poco o mucho dinero que te sobra de tus gastos, así que evita comprar cosas innecesarias o hacer derroche de efectivo, no tomes decisiones apresuradas.

Salud

Esta carta muestra que podría haber algún problema que tenga que ver con las partes íntimas no está de más que vayas a checarte con un especialista.

bmz