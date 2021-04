Netflix: Este es el mejor documental que verás hoy jueves; una lujosa fiesta en la playa que terminó muy mal

En enero de 2019 la plataforma de streaming Netflix estrenó "Fyre", en el que que se dan todos los detalles de cómo se realizó una de las fiestas de playa considerada la mayor estafa en lo que a festivales de música se refiere. Este es el mejor documental que podrás ver hoy jueves.

Fyre Festival prometía la presentación de grandes artistas, carpas de lujo, comida gourmet, bailes en yates y una experiencia en Las Bahamas como ninguna otra, llena de lujos y diversión, pero todo terminó muy mal; a casi dos años de la lujosa fiesta que terminó en fracaso y fue organizada por la productora Fyre Media, Netflix tuvo gran éxito al presentar el proyecto.

El documental esta basado en testimonios de colaboradores del fundador de Fyre Media, Billy McFarland, algunos inversionistas, gente de la isla que trabajó para el proyecto de festival, y de los mismos jóvenes que compraron los boletos para asistir. En el filme se revelan los errores y engaños detrás de la gran idea.

Fyre, el documental de Netflix que debes ver

El anunciado festival pretendía ser una especie de Coachella pero lleno de lujos y glamour, ofreciendo alojamiento cinco estrellas, comida gourmet y un ambiente soñado en donde los asistente podrían convivir con actrices, modelos e influencers.

En la publicidad del evento aparecieron personalidades como Kendall Jenner, Bella Hadid y Emily Ratajkowski, por lo que en diciembre de 2016, cunado salieron a la venta los boletos, se agotaron. Además se anunciaba un gran cartel, con grupos como Blink 182, Disclosure, Major Lazer, Skept y Kaytranada, entre otros.

Las entradas iban de los mil dólares y hasta los 50 mil, entre 20 mil pesos y más de 1 millón de pesos mexicanos. Detrás de todo estaba Billy McFarland, un joven de 25 años que se había asociado al conocido rapero Ja Rule (Jeffrey Atkins) para ofrecer el festival al que se llegaría en avión o crucero.

Según colaboradores de McFarland, él tenía la intención de hacer bien el festival, pero en el camino las cosas comenzaron a salir muy mal, errores que se pueden ver dentro del documental que narra como se dio cada paso para llegar al fracaso y múltiples demandas de fraude.

Desde que los asistentes llegaron todo les pareció raro y hay que ver las imágenes que fueron captando para entender la desilusión. No había transporte hasta el lugar del alojamiento, tampoco luz y muy poca agua.

En conclusión, no existía el paraíso con mar turquesa, no estaban las bandas cabezas de cartel, no había fiestas en yates, ni modelos famosas y tampoco comida gourmet. Cuando se hizo de noche, la gente entró en pánico, porque no había iluminación y todo se volvió peligroso.

