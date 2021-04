Frase mexicana: "Híjole", descubre el origen y significado de esta expresión

Nadie puede negar que cuando hablamos de regionalismo los mexicanos somos especialistas, existen centenares de palabras, frases o expresiones que sólo nosotros entendemos, pero también muchas que compartimos con los países de América Latina, como "Híjole", de la que también te diremos su origen y significado.

Existe una gran cantidad de palabras que se han vuelto tan comunes que poco nos detenemos a pensar en qué significan, o de dónde surgieron y aunque en ocasiones no hay gran información al respecto, siempre es interesante entender como se forman las frases que ocupamos para comunicarnos coloquialmente.

¿De dónde sale la expresión?

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la palabra híjole como una interjección que se utiliza de manera coloquial en países de América Latina como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hondura, Nicaragua y México; expresar asombro o sorpresa ante algo inesperado.

De acuerdo con el sitio Etimologías de Chile, híjole se forma de "hijo" y "órale". La teoría que muchos han dado con respecto a su origen habla de que se fueron uniendo estas dos palabras, y que probablemente la expresión completa era algo como: "hijo de la Chin... más órale, que denota admiración.

Esta expresión se usa tanto para demostrar sorpresa, como duda, dificultad, olvido y también da un pretexto para no hacer algún favor o quedar mal y postergar la actividad para otro momento.

También hay internautas que afirman que la frase puede implicar una disculpa velada, una preparación para decir "no" o algo que la otra persona no quiera escuchar, ya que es común que si pides un favor y la otra persona no puede o no quiere hacerlo, el "híjole" se convierta en parte de la negativa.

