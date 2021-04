ÉSTA es la MEJOR serie de NETFLIX en 2021; no hay sorpresa que no tenga esta historia

El receso de las vacaciones de Pascua está por terminar y Netflix ha sido una buena opción para pasar el tiempo y sobre todo para descubrir joyas dentro de su catálogo en las que quizá jamás se hubiera reparado. Es de tal modo que si aún tienes tiempo para dedicar a ver buenos contenidos aquí vamos a dejar una gran opción.

Resulta que los expertos en el tema siempre hacen clasificaciones y desde el "boom" del streaming, Netflix se ha convertido en la favorita para la calificación de sus producciones, ya sean propias o las que se han incluido en el catálogo.

¿Cuál es la MEJOR serie de NETFLIX de 2021?

Se trata de una mini serie que se estrenó en febrero, es decir, que es de esas que puedes ver en una sola sesión de maratón, el título es "Detrás de sus ojos", que se basa en la novela de la autora Sarah Pinborough.

Es la historia de Louise interpretada por Simona Brown, que es una madre soltera quien conoce por casualidad a David que es interpretado por el actor Tom Bateman, ambos tienen química, pero lo que sucede después es que él es un hombre casado y que además resulta ser el jefe en el trabajo de Louise.

La esposa de David es Adele interpretada por Eve Hewson, quien es una mujer de misterio, pues guarda muchos secretos. La serie consta de 6 capítulos en los cuales las sorpresas no dejan de salir e incluso a veces llegan a ganarle a la lógica.

Esta historia psicológica y de suspenso, es ideal para ver en lo que queda de las vacaciones y hasta para un fin de semana, no es apta para niños pequeños, pero es ideal para apreciar en pareja.

Behind Her Eyes título del libro que se publicara en 2017 y se convirtiera en Best Seller del misterio.

