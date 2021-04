¡Dale una oportunidad al AMOR! Conoce tu HORÓSCOPO para este miércoles 7 de abril del 2021

Algunos de los signos del zodiaco pondrán a prueba su paciencia este día y bajo presión deberán tomar decisiones importantes, sobre todo las que tienen que ver con el amor y, tal vez, formalizar su relación de pareja.

Mientas que otros tendrán que tomar otro tipo de decisiones relacionadas con su futuro, al presentarse este día algunas oportunidades de trabajo que habían estado esperando, aunque deberán tener cuidado, pues podría no ser lo que desean.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Alguien de tu familia podría estar en un conflicto y necesitará de tu ayuda, es probable que puedas ofrecerle apoyo y si es así no dudes en hacerlo. En lo laboral, se presentará una oportunidad y deberás tomar decisiones importantes, algo que habías estado esperando desde hace tiempo. Mientras que en el amor, alguien ha estado esperando por ti, pero ya hizo todo para llamar tu atención y ahora es tu turno de mostrar interés.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

Tienes dudas sobre el camino que está tomando tu vida y las decisiones que tienes en este momento, es un buen día para reflexionar y darte un tiempo para ti, esto te ayudará tener claro lo que quieres tanto en el trabajo como en el amor. No dejes de conocer a esa persona que está llamando tu atención, apareció repentinamente en tu vida y eso te causa un poco de temor. No dejes de visitar a un especialista si sientes dolores musculares este día.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

No impidas que tus verdaderos sentimientos sobre alguien importante te hagan sentir mal o te alejen de tus labores. Estás interesado en una persona especial, pero temes dar el primer paso y esto te ha llevado a sentirte mal correspondido, no temas seguir adelante pues así descubrirás se se trata del amor de tu vida o debes mirar a otro lado. Sobre el trabajo llegarán decisiones importantes, es probable que aún no llegue la opción que deseas, pero lo hará con el tiempo.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Tu pareja comienza a resentir tu ausencia, no dejes que esto suceda ya que debes recordar que siempre tenemos que visualizar lo que viene en el futuro, necesitas comenzar a ver lo que realmente quieres con la persona que amas y tomar decisiones. No dejes de tomar una opción que alguien querrá entregarte respecto a lo profesional, es probable que esto te reporte grandes beneficios en el largo plazo. Comienza a cuidar mejor de tu cuerpo, es probable que enfrentes algunos dolores por la noche .

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Ha llegado el día que esperabas, tienes que lanzarte y realizar ese proyecto o ese negocio que intentas iniciar, es probable que hoy debas dejar cosas de lado para darle prioridad a tus proyectos personales. Un momento de alegría con tu familia podría ser el primer paso para formar una sociedad con uno de sus miembros.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

Estas dejando de lado algunas restricciones que impusiste en tu vida personal y en la de los demás, recuerda que no todos deben seguir tus consejos. Tu salud requiere de tu atención, es probable que tengas algunas complicaciones hoy y debas acudir al médico. Una persona desea acercaste a ti, deja que fluya y sé tu mismo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

No dejes pasar la oportunidad de renovarte, sobre todo en tu parte profesional, no puedes siempre estar con los mismos conocimientos que adquiriste en tu etapa de estudio, siempre es bueno seguir aprendiendo. Toma la opción que te ofrecerá la persona que amas el día de hoy, se trata de algo que te hará muy feliz, podría ser una invitación a pasar un tiempo a solas.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Es una excelente jornada para compartir con tus seres queridos, no dejes que esta opción se pase, puedes encontrar mucha diversión, además te has distanciado y podría haber conflictos si eso continúa. Será un buen día en pareja, pues viven uno de los momentos más románticos de su relación recordando lo que los unió. El trabajo viene muy bien, se proyectan buenas cosas para más adelante.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No dejes de lado tus sueños por darle mayor espacio al trabajo que estás realizando en este momento solo por necesidad económica, es verdad que las obligaciones son muchas en tu vida personal, pero esto te está alejando de grandes oportunidades. Toma las riendas de tu vida y enfrenta tus problemas, nada se soluciona por arte de magia. Existe una persona en tu vida que te ha cautivado de una manera que no imaginabas, pero lo tomas como un amor imposible, arriésgate y ganarás.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Estás perdiendo el valor de enfrentarte a las situaciones complejas de la vida, no lo permitas pues estás en un muy buen momento para disfrutar de las cosas buenas que te rodean. Comienza por hacer pequeños cambios en tu actitud, necesitas darte más ánimos para levantarte en las mañanas, intenta comenzar el día con una rutina de ejercicios. Es momento de comenzar a buscar el amor, te has concentrado en lo profesional y una persona especial podría llegar a tu vida.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Estás dejando de proyectarte en la vida, recuerda que siempre debemos hacer esto, es necesario para poder ver lo que necesitamos hacer para llegar hasta el lugar que nos proponemos. Si no quieres perder a la persona que está a tu lado, entonces debes comenzar a tomar decisiones desde hoy y a decirle lo que te sucede, la comunicación es importante en la pareja.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Siempre es bueno dejar los sentimientos de culpa que las cosas que hicimos mal nos provocan, no dejes que esto te tome y te haga cometer errores en el presente, tienes todo para triunfar en este momento. Si hiciste algún daño a alguien hace poco tiempo y te sientes mal por ello, busca el día de hoy tener una conversación sincera con esa persona y pedir las disculpas.

Frase del día:

“El mal es siempre posible. La bondad es una dificultad”, Anne Rice.

cvg