Star Wars presenta a nuevos JEDIS trans no binarios que aparecen en el cómic The High Republic: FOTO

En el Día de la Visibilidad Transgénero, Lucasfilm dio un paso al frente para una mayor representación y lanzó una portada exclusiva de la serie de cómics “Star Wars: The High Republic” que presenta dos personajes trans no binarios.

"En honor a #TransDayOfVisibility, nos enorgullece presentar una portada exclusiva que destaca a Terec y Ceret, Jedis trans no binarios, que actualmente aparecen en el cómic The High Republic de Marvel", decía la publicación de Instagram.

"Apoyamos las vidas trans y nos apasiona y nos comprometemos a ampliar nuestra representación en una galaxia muy lejana", agregaron.

Haciendo su primera aparición en el segundo número de "Star Wars: The High Republic", Terec y Ceret son gemelos Jedi del planeta Kotab. Analíticos e inquisitivos, tienen una conciencia vinculada y con frecuencia terminan las oraciones del otro, incluso cuando no están en la misma habitación.

Star Wars apuesta por una mayor representación de géneros

El universo de Star Wars ha introducido una gran cantidad de criaturas y personajes en las últimas décadas, convirtiéndose en un paisaje fértil para la diversidad y la inclusión. Si bien Terec y Ceret pueden ser los primeros Jedi trans no binarios, no es la primera vez que aparecen personajes trans y no binarios en la franquicia más grande, de acuerdo con Variety.

En realidad, la gobernante pirata Eleodie Maracavanya y Taka Jamoreesa, introducidos en novelas de 2016 y 2018 respectivamente, fueron los dos primeros personajes trans no binarios que aparecieron en la saga.

Además, en su apuesta por la inclusión, Star Wars presentó a una pareja de dos mujeres gays que se besan durante unos segundos en la cinta El ascenso de Skywalker, aunque la escena generó controversia, incluso fue censurada en algunas partes del mundo.

El Día de la Visibilidad Transgénero llevado a cabo por primera vez en 2014 está dedicado a celebrar a las personas transgénero y crear conciencia sobre la discriminación y la violencia que enfrentan. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden emitió la primera proclamación presidencial que reconoció la festividad.

