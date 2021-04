Netflix: 3 películas judías que tienes que ver

Tras la pandemia por Coronavirus, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tales como las que refieren a las religiones o grupos religiosos, tal como sucede con la judía.

Esta religión ha sido una de las más conocidas por su forma “radical” y entregada de llevar a cabo las actividades respectivas de la religión; el término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío.

Es considerada una de las tres religiones monoteístas más antiguas; esta religión está compuesta de cristianismo y el islam, las cuales derivan de las llamadas “religiones del Libro” o “abrahámicas”.

Películas judías en Netflix

En este sentido, las personas suelen preguntarse acerca de diversas religiones existentes, por lo que también desean entenderlas mejor; así sucede con la judía, la cual sigue causando polémica a causa de sus estrictas reglas internas.

A continuación te presentamos una selección de películas para comprender mejor la comunidad judía, cómo se compone y cómo funciona; están disponibles en la gigante de streaming, Netflix.

Estas son las 3 películas judías que tienes que ver:

Están en todas partes

Esta cinta de origen francés, está disponible dentro de la plataforma de streaming Netflix la cual nos cuenta la historia de Iván, quien comparte con su terapeuta historias de antisemitismo y de su vida como judío en la Francia moderna; esta cinta está considerada como dentro del género sátira y el absurdo dentro de la selección de Netflix.

El despertar de Motti Wolkenbruch

Esta cinta en donde protagoniza Inge Maux, Noémi Schmidt, Joel Basman, es una cinta basada en libros dentro de las clasificaciones de Netflix, la cual nos cuenta la vida de la familia de Motti, quienes insisten en que se case con una mujer judía ortodoxa.

Esta cinta también considerada como comedia, retrata la vida de Motti, quien no pudo evitar enamorarse de una chica que su madre no aceptará pues no es judía.

Descubriendo a Ana Frank: Historias paralelas

Éste es un emotivo documental creado en 2019, en donde Helen Mirren cuenta la historia de Ana Frank a través de su diario junto con la de otros cinco sobrevivientes del Holocausto; éste documental está basado en los hechos en hechos reales formando así parte de la selección de Netflix como documental histórico y sociocultural.



HFM