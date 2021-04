Horóscopos: TRANSMUTA lo bueno para tu signo ZODIACAL este 05 de Abril 2021

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries, esta semana tendrás que poner en una balanza para que te des cuenta de que no eres todo poderoso para cubrir las necesidades de los demás, debes guardar un poco tu instinto protector y escuchar la voz interior para que te roben tu energía, no todos valoran todo lo bueno que das, así que mantente sereno.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro, es momento de que inicies la semana con el pie derecho, actualmente estás cerrando ciclos en los que todo esta cambiando de la mejor manera para ti, sin embargo, aceptar los errores y perdonarte a ti mismo es una forma de cambiar profundamente y cerrar un ciclo de la mejor manera, recuerda mantenerte agradecido con el universo para seguir con la misma energía de abundancia.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Debes determinar cuál es el camino que debes seguir, hoy te encuentras en un dilema en el corazón que te está robando la energía, no temas y entrégate por completo ya que el universo está de tu lado, en cambio, sino sientes la atracción suficiente, lo mejor es decir gracias y retirarte, no te engañes y no pierdas tu tiempo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cáncer, es momento que aprendas a poner límites y expresarte cuando no estás de acuerdo en algunas cosas ya que de todos modos terminas mortificado por que las cosas no te resultan cómodas ni agradables, aprender a decir que no, es muy liberador, no temas ya que la energía del universo te reafirma que estás en el mejor momento de evolución espiritual para tu más alto bien.

Leo (23 julio-22 agosto)

Leo, es momento que aprendas a poner límites y expresarte cuando no estás de acuerdo en algunas cosas ya que de todos modos terminas mortificado por que las cosas no te resultan cómodas ni agradables, aprender a decir que no, es muy liberador, no temas ya que la energía del universo te reafirma que estás en el mejor momento de evolución espiritual para tu más alto bien.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

La energía del universo está poniendo todo en bandeja de plata para que por fin realices esas metas que tenías planeadas y por alguna razón que tiene que ver con tu inseguridad, se terminaron pausando, es momento que retomes la energía de tu aura y la transmutes para que puedas seguir avanzando y recibir toda la energía de abundancia que tiene el universo para ti.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Libra, es momento de que pongas mucha atención a las señales del cosmos, es momento de que abras bien los ojos y tengas fe de que todo lo que le habías pedido al universo se está materializando, tal vez algunas cosas no te gusten, sin embargo debes entender que todo es para alcanzar tu más alto bien.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

La vanidad es uno de tus peores defectos, sin embargo debes aprender a equilibrar esa parte de ti que tanto te incomoda, ten cuidado de las envidias, aunque para ti es normal vivir y gozar la vida, a otros no les gusta verte bien. Sé discreto con tus triunfos.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

El cosmos está alineando todo a tu favor, Sagitario, mantén tu actitud positiva y la sonrisa que contagia a los demás con esa buena energía, cuídate de los apegos y deja que todo fluya, verás que pronto las cosas se estabilizarán para tu más alto bien, es posible que hoy tengas un encuentro amoroso que te hará sentir más completo y pleno durante el fin de semana.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Capricornio, esa inseguridad no te va a llevar a ningún lado por lo que es importante que si quieres seguir avanzando tal y cómo lo has hecho hasta ahora, debes "aventarte", recuerda que sino sales de tu zona de confort únicamente estarás acumulando esa energía que se convertirá en mala vibra. Confía en ti, eres el signo más fuerte y lo sabes, no te auto engañes.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Sin lugar a dudas la luna tiene nuevos cambios en tu economía y en el ámbito profesional por ello es preciso que tomes decisiones y retomes eso que en verdad te apasiona, la buena suerte está de tu lado y es momento de brillar, deja el miedo a un lado y toma las riendas de la situación que te impide avanzar, ten valor y fe en que las cosas irán bien, es momento de cerrar ciclos.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piscis tu alma y espíritu están divagando fuera de ti, es momento que te centres en tu propio ser y comiences a meditar sobre los verdaderos sueños que tienes en mente, es importante que cierres ese pendiente que tanto te ha atormentado en éstas últimas semanas y recuerda que no podemos tener el control de todo, libérate de apegos y comienza a fluir, las cosas caerán por su propio peso.

Frase del día: “La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor”. Steve Jobs

