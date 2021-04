Deadpool es el único que pudo acabar con el temible Wolverine; esta es la forma en que lo hizo

En el universo de Marvel, Wolverine es uno de los héroes más fuertes y difíciles de vencer, pero sólo Deadpool, cuya imprudencia y buena suerte le han hecho desafiar a la misma muerte, a Thanos y a básicamente todo el universo Marvel, tiene el objeto que acaba definitivamente con Logan.

En el arco Deadpool Kills the Marvel Universe, la cual obviamente no es una historia canon como tal dentro de Marvel, Deadpool logró matar a todos los héroes, villanos y mutantes. Entre ellos estaba Wolverine.

¿Cómo lo hizo?

Deadpool le arrancó la vida a Logan gracias a que cuenta con unas espadas (o katanas) hechas con un material especial, uno que se llama Carbonadium. Este es un metal es un tipo especial de material muy fácil de manipular y con la peculiaridad de que es radioactivo. Pero no solamente esto, también puede detener el factor de regeneración.

Estas armas blancas no solamente pueden matar a Wolverine, sino que, usadas en contra de su propio portador, podrían asesinar al mismísimo Deadpool. Este metal también se ha visto en los tentáculos de Omega Red, los tentáculos del Dr. Octopus y algunas balas.

Aunque no cancela por completo el factor de regeneración, sigue siendo completamente letal si se usa en personajes como Daken, Deadpool, Wolverine o X-23.

¿Un buen cómic?

Deadpool Kills the Marvel Universe salió por primera vez en un formato de cuatro número en el 2012. El guión fue de Cullen Brunn y los dibujos de Dalibor Talajic. En realidad no tiene una trama compleja, pero eso le hace un favor, ya que al no ser canon no se tiene que relacionar con números pasados. Wade Wilson sólo quiere demostrar que es el más poderoso y sin duda lo consigue. Estos cómics han sido alabados por muchos fanáticos e incluso dicen que es el mejor trabajo de Brunn.

