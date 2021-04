Horóscopos: Llegarán ofertas de TRABAJO y DINERO, así como aventuras nuevas este 4 de abril

Aries (21 marzo-20 abril)

Querido Aries, no permitas que la pereza domine tu vida. Actívate, ponte de pie y comienza a trabajar por lo que quieres, no puedes siempre estar ahí esperando a que todo caiga del cielo, es momento de pararse y esforzarte. La única forma de obtener lo que sueñas, es creando Aries.

Se te presentará un momento muy bueno, algo sucederá entre tú y una persona de mucha confianza la cual te dará un consejo acerca del esfuerzo y el trabajo, por lo que debes escuchar su consejo, hazle caso a lo que te diga y pon empeño en no defraudarla.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro, todos los que te rodean saben que tienes un gran espíritu de lucha, pero no lo estás dejando salir a la luz. Es probable que debas tomar la opción de comenzar un taller o algún tipo de orientación motivadora que te ayude a sacar todo ese poder que tienes en tu interior. No te cierres a la posibilidad de leer un libro que te ayude o de buscar información sobre el tema.

Es verdad que todos tenemos momentos de debilidad, así que no sigas pensando en el pasado. Debes tener muy claro que todo lo que ha sucedido fue así y simplemente no pudiste evitarlo. Si alguien te dice algo sobre ello, entonces debes dar explicaciones sólo si es una persona a la que heriste en el camino, de no ser así, mantente firme y avanza.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Estás escuchando mucho más a tu voz interior y a tus deseos, lo cual es muy bueno querido Géminis. Esto siempre es una actitud adecuada y puedes conseguir mucho si sigues haciéndolo, mantén ese ímpetu. Alguien te llamará y te hará una oferta económica que no podrás rechazar, pon mucha atención ya que implicará ganar una gran suma de dinero, por lo que debes poner todo tu esfuerzo para lograr llegar a un buen acuerdo.

Si te encuentras buscando trabajo, es probable que el día de hoy recibas un mensaje llamándote a una entrevista, eso está a poco de suceder, así que procura ir con buena vestimenta y con la mejor preparación para contestar a todo lo que te preguntes.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Comienzas a andar lento y de a poco, lo que te traerá muchos beneficios a largo plazo, no sientas que vas a perderte de muchas cosas si no vas a la velocidad que tenías costumbre, recuerda que las mejores cosas son aquellas que tienen tiempo de madurar y por las que uno puede esperar.

Cáncer, recuerda que tienes la posibilidad de salir de tu hogar por un tiempo, puede ser a un viaje a tu ciudad natal o a la casa de unos amigos fuera del ruido y de la contaminación, no dudes en tomar esta opción, si puedes partir el día de hoy, hazlo sin pensarlo dos veces y disfruta, pero cuídate.

Leo (23 julio-22 agosto)

Querido Leo, estás pasando por ese momento malo que hace poco tiempo viviste. No dejes que esto te vuelva a tomar, ya que podrías terminar muy triste si dejas que esa sensación siga en ti. Es momento de aprender la lección y avanzar.

Es un buen tiempo para estar a solas, si ya has conocido a alguien, entonces debes pensar bien si quieres seguir o formar algo con esa persona, no cometas una injusticia ni le hagas perder el tiempo innecesariamente. Lo más importante es compartir con quienes realmente creemos que podemos brindarles algo.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No estás permitiendo que ocurran cambios importantes en tu vida, estás desperdiciando la oportunidad de renacer como persona, pon atención a eso. Es probable que pienses que todo marcha bien y que quieres mantener las cosas tales como están, pero quizás no te has puesto a pensar que no estás viendo bien las cosas que suceden a tu alrededor, podrías llevarte unas cuantas sorpresas si pones atención.

Leo, alguien te pedirá un dinero prestado, pero hay posibilidades de que nunca le vuelvas a ver y menos a tu dinero, así que procura pensar bien esta petición que te harán.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

La salud puede estar fallando un poco en esta jornada, hay posibilidad de malestares por la mañana, por lo que si necesitas ver a un especialista, no dudes en hacerlo, siempre es bueno consultar con alguien que sabe del tema para despejar cualquier duda.

Tienes una buena capacidad para aconsejar a otros, pero estás centrando todo demasiado en ti, date un espacio para compartir con otros la sabiduría que te ha dado la vida, podrías verte en la necesidad de ayudar a alguien muy querido el día de hoy.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Estás caminando por un terreno peligroso en tu trabajo, no dejes que las nuevas obligaciones que tienes te hagan perder el camino ni tampoco te hagan tirar la toalla, necesitas comenzar a poner más atención y enfocarte mucho más en lo que debes hacer.

Tienes la opción de conocer a alguien el día de hoy de la forma que menos lo esperas, será alguien muy interesante, si te invita a ir por una café no te niegues, podría ser el inicio de algo muy bueno para tu vida.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Buen día para pasarlo con la familia, tus seres queridos están esperando por ti y te lo han hecho saber, hazles una visita, no le dediques todo el tiempo al amor y al trabajo, también debes pasar tiempo con las personas que han hecho todo por ti y que siempre van a estar ahí a tu lado.

Tienes que comenzar a hacer cambios positivos a tu vida, no dejes que te pase la cuenta el tiempo, es momento de tomar decisiones sabias sobre el camino que estás recorriendo, si sientes que te has desviado de la meta, entonces vuelve a ponerte en competencia.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Momento decisivo para la pareja, si vienen teniendo problemas hace algún tiempo, es probable que el día de hoy tengan una conversación donde decidirán el destino de la relación, siempre es preferible tener esta conversación antes que uno de los dos tome una decisión arbitraria y sorprenda a la otra persona que quizás no se había enterado que las cosas estaban tan mal, procura siempre pensar lo mejor para ambos y así tomarás la mejor decisión.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Una persona muy importante te dará un consejo muy bueno el día de hoy, no dejes pasar la oportunidad de agradecerle, se trata de algo que le dará un poco más de estabilidad a tu vida, estabas necesitando de esto para poder seguir adelante.

Tienes un día muy rutinario, por lo que no esperes que grandes cosas pasen durante la jornada, si lo deseas siempre le puedes dar más emoción a lo que haces y hacer excitante aquello que se ha tornado tedioso en el tiempo.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Amado Piscis, es un buen día para firmar documentos importante o para hacer tratos de negocios, ya que proyectarán muy buenas ganancias si lo haces, toma los riesgos que se presenten durante la jornada, nunca sabes lo que pasará, pero lo que sí es seguro es que te irá muy bien si sigues tu intuición.

Un dinero que se te debe podría llegar el día de hoy, por lo que debes aprovecharlo para pagar unas cuentas que tienes atrasadas, recuerda que siempre es bueno tener todos tus documentos importantes al día.

Frase del día: "Lo mejor que podemos hacer por otro no es sólo compartir con él nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas".