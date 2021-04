Una mesera de un restaurante puso en lista de espera a un comensal. Todo transcurría con normalidad cuando reconoció a la persona mediante las cámaras de seguridad después de que él se fue del lugar.

Se trataba del actor Adam Sandler, el video se convirtió en tendencias en las redes sociales y en él se puede apreciar al famoso dejando el lugar después de conocer la fila de espera.

Encuentro inesperado

Dayanna Rodas trabaja para restaurantes IHOP. Como ocurre en todos los locales de comida, es imposible atender a los clientes por lo que algunos deciden no colocarse en la fila de espera.

Dayanna afirmó en su cuenta de TikTok que esto pudo ocurrir en su turno cuando el restaurante se encontraba lleno. En esto, arribó Adam Sandler quien decidió irse tras conocer que la fila de espera era de 30 minutos.

No iba esperar 30 minutos

Fue hasta que vio la grabación cuando la mesera se dio cuenta de que la persona que se retiró se trataba del actor Adam Sandler. Enfatizó que no lo reconoció debido a que portaba el cubrebocas.

"No me di cuenta que era Adam Sandler y le dije que había una espera de 30 minutos. Y se fue porque no iba a esperar 30 minutos en IHOP", fue el mensaje que escribió en TikTok.

Con información de medios.

rcb