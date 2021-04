Horóscopos: Crecimiento LABORAL y EMOCIONAL para este miércoles 28 de abril

Aries (21 marzo-20 abril)

Te está pasando la cuenta el esfuerzo físico o mental que has tenido que hacer últimamente, es necesario tomarte un descanso, lo que significa que el día de hoy deberías comenzar a ver la posibilidad de darte unos días para ti y tu familia, si es que la tienes.

No dejes pasar la oportunidad de aconsejar a una persona muy querida que está presente en tu vida, hoy necesitará de tu ayuda más que nunca. No dejes que prestar atención a las cosas que debes hacer en el trabajo, es probable que tengas poco tiempo para terminar una tarea que te han encargado.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Es una jornada de agotamiento para Tauro, por lo que es probable que termines tu día con un cansancio muy grande, es probable que debas tener que descansar más temprano por la noche, no dejes que el día te pase la cuenta en otras partes de tu vida.

Es necesario que comiences a hacer cambios positivos con respecto al amor, ya que es probable que estés dejando de lado a la persona que tienes al lado para dar prioridad solo a tu trabajo y a tus amigos, el amor también necesita cuidados y es muy posible que la persona a tu lado te diga algo con respecto a esto.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

La culpa no nos sirve de nada, es mejor siempre tener conciencia de los errores que cometimos y de las consecuencias que tendrán nuestros actos antes de sentir algo tan nefasto como la culpa.

Estás liberándote de ciertas ataduras que te tenías impuestas en tu vida y eso siempre está bien, no puedes siempre vivir como si no estuvieses aprendiendo nada en tu camino, no dejes que las circunstancias de lo que has estado pasando te dejen sin la posibilidad de aprender de los errores que cometes.

Cáncer (22 junio-22 julio)

En un momento de debilidad podrías caer en la tentación de estar con otra persona aparte de la que ya tienes en este momento, recuerda que esto no te traerá nada bueno, siempre nuestros actos erróneos tienen consecuencias, no querrás perder a la persona que amas por una aventura que no tiene futuro.

Si tienes la posibilidad de decirle a alguien que le quieres mucho y es verdad, díselo el día de hoy, se trata de alguien que siempre ha estado para apoyarte, no te arrepentirás.

Leo (23 julio-22 agosto)

No deberías pensar siempre en todo lo que tienes que hacer al otro día, muchas veces debemos solo concentrarnos en nuestro presente, solo así podremos realizar de mejor manera las tareas que debemos cumplir día a día.

Si tienes planes para el fin de semana, tal vez sea momento de cambiarlos, porque al parecer podría tener una cita con alguien que te interesa mucho conocer, nadie dice que será algo seguro y que se mantendrá en el tiempo, pero al menos será un buen rato y debes disfrutarlo como tal.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Estás en una etapa crucial de tu vida donde debes sentarte y pensar en los pasos a seguir en tu vida. No dejes para otro día lo que puedes decidir en este momento. Si te sientes solitario, recuerda que existe mucha gente a tu alrededor que te apoya y cuenta contigo. Ten cuidado con los sentimientos de culpa que pueden estar dando vuelta por tu cabeza.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Problemas para dormir en las noches, intenta olvidar los problemas y la ansiedad, todo tendrá solución pronto. Siempre puedes ayudarte con una buena taza de leche caliente para ayudarte a conciliar el sueño. El periodo de cansancio por el cual estuviste pasando recientemente está acabando, por lo que puedes volver tranquilamente a tus labores diarias.

Un mensaje muy halagador llegará de parte de un desconocido, si te encuentras buscando el amor, puede ser el inicio de una conversación que los llevará a tener un linda historia juntos.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

No escondas tus fantasías de tu pareja, si tienes algún deseo íntimo que cumplir habla con esa persona y lleguen juntos a un entendimiento, el juego que se dará entre ustedes los fortalecerá y la pasión seguirá por mucho tiempo más.

Una persona está buscando que le ayudes en un proyecto o un trabajo importante, puede tratar de comunicarse hoy contigo, confía en tu talento y piensa bien en la suma que cobrarás por este trabajo, valora siempre tus capacidades.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Es un buen día para comenzar a tomar decisiones importante en materia de ventas de objetos que tienes en tu hogar y que no has pensado en vender.

Es probable que una parte de esos objetos se vaya directo a la basura o a obras de caridad, pero aquellos que nunca les diste uso y necesites sacar para hacer espacio, podrías hacer buen dinero con ello.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

El amor necesita atención, por lo que si estás saliendo con alguien, no dudes en llamar a esa persona y concertar una cita, si no puedes reunirte el día de hoy, no temas el proponer otro día, acomódate a su horario.

No es bueno que siempre estés dando tu brazo a torcer en las labores, siempre debes cuidar tu puesto de trabajo, pero no te dejes pasar a llevar en tus ideas y en lo que quieres conseguir con lo que estás haciendo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Un mensaje alentador será el empuje para comenzar a labrar nuevamente el camino para llegar a cumplir los sueños que te han acompañado desde muy pequeño.

Muchas veces creemos que el amor debe ser siempre dulce, pero esto no es correcto, siempre existirán dificultades, lo importante es intentar pasar sobre ellas aunque sea difícil. Es momento de comenzar a pensar en la vida y las posibilidades que se están abriendo ante tus ojos.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Si estás sin compromiso hoy puede ser un día donde recibirás una invitación, una cita o un encuentro que puede derivar en algo más íntimo, no esperes mucho de esta relación, ya que pueden no darse las cosas para algo más formal, pero será un excelente momento para disfrutar de una grata compañía, no te arrepentirás.

La inspiración puede estar en cualquier parte y si necesitas mejorar la calidad en tu trabajo, cualquiera sea este, puedes siempre recorrer tu ciudad para tratar de encontrar ese punto que te dará la clave para continuar con tu proyecto.

Frase del día: "Las cosas no se hacen siguiendo caminos distintos para que no sean iguales, sino para que sean mejores" - Elon Musk

