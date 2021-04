Abuelita tira por accidente una pantalla y su reacción CONMUEVE a redes sociales | VIDEO VIRAL

TikTok sigue siendo una de las plataformas digitales más famosas de mundo, gracias a que los contenidos que se pueden observar en la aplicación suelen ser interesantes. Algunos usuarios destinan su tiempo a colocar material cultura, con curiosidades de determinado tema.

Sin embargo, existen otros que su fuerte son los retos virales. Pero también está el rubro en donde las personas deciden mostrar una parte de sus vidas. En esta ocasión, el usuario @rockorockzrockz compartió un video en donde se puede apreciar a una adorable ancianita presumiendo una pantalla gigante.

De la emoción al llanto

En el video se puede escuchar la voz de la persona que se encuentra grabando el momento, quien detalla que su abuelita se encuentra contenta porque su sueño siempre fue recibir una pantalla gigante. Esto mientras enfoca a la mujer de la tercera edad, visiblemente emocionada.

Pero la emoción de la abuelita pronto se convirtió en preocupación, llantos y lamentos, ya que en tan solo unos segundos, dejó de sostener la televisión para aplaudir. Esto hizo que el aparato cayera y se impactara en contra del suelo. De inmediato, la ancianita comenzó a sollozar.

Sin daños

En el transcurso de la grabación, la mujer pide perdón por lo que hizo al momento que se seca las lágrimas con su mano. Ante esto, la persona encargada de grabar, aparentemente su nieto, le dice que no se preocupe ya que no tiene la culpa de nada y le asegura que no le pasó nada a la pantalla.

Al momento de desprender el televisor del suelo, se puede observar que no sufrió ningún desperfecto en su parte superficial. Lo que se desconoce es si su funcionamiento interno es el adecuado. Lo que es cierto, es que esta adorable abuelita robó el corazón de los cibernautas por su reacción tan sincera.

Con información de medios.

rcb