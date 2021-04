Premios Oscar 2021: Chadwick Boseman y otros actores con nominaciones póstumas

Los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de este año, aunque dos meses mas tarde, se realizarán con el objetivo de reconocer la excelencia dentro de la industria y galardonar a las producciones más destacadas a nivel internacional.

Este año, en la categoría de mejor actor compiten Gary Oldman por “Mank”; Steven Yeun por “Minari”, Riz Ahmed por “Sound of Metal”, Anthony Hopkins por “El Padre” y Chadwick Boseman por “La madre del blues”.

"La madre del blues"

Respecto a este último se ha especulado que será el ganador de la categoría, pues el pasado 28 de agosto de 2020 falleció a causa de complicaciones derivadas de un cáncer colorrectal que le fue diagnosticado en 2016.

Su última interpretación fue, precisamente, junto a Viola Davis en la película “Ma Rainey’s Black Bottom”, donde interpretó a un perseverante trompetista; actuación que le valió el reconocimiento del público y de los medios de comunicación. Bajo esa situación, Chadwick Boseman se sumó a la lista de famosos que han recibido una nominación póstuma por su actuación.

En la lista, además del protagonista de “Pantera Negra”, también se encuentran reconocidos nombres, como Heath Ledger, entre otros.

Nominaciones póstumas

James Dean fue nominado por su participación en las películas East of Eden y Giant, producciones de 1956 y 1957, respectivamente. Esto sucedió debido a que el actor perdió la vida en un accidente de auto en 1955. Spencer Tracy no fue acreedor a la estatuilla, pero su trabajo también fue reconocido con una nominación por el filme Guess Who’s Coming to Dinner.

Massimo Troisi también fue nominado por el filme Il Postino: The Postman. El director, escritor y actor italiano falleció en 1994, horas después de terminar de grabar la película. La primera actriz y única en esta lista es Jeanne Eagels, nominada en 1929, después de fallecer a los 39 años.

Peter Finch se convirtió en el primero en ganar este reconocimiento póstumo por la película Network, filmada antes de que su salud se viera afectada por un paro cardíaco en 1977.

Además de Finch, Heath Ledger ha sido el único en llevarse un premio Oscar después de su muerte, debido a su interpretación como el villano en la segunda película de Batman dirigida por Christopher Nolan.

