Horóscopos: ¡Conócete a ti mismo! Los ASTROS preparan sorpresas para ti este viernes 23 de abril

El mes de abril continúa arrojando nuevas sorpresas para los signos. Además de estabilidad, beneficios en el amor, trabajo y dinero se presentarán durante la recta final de este mes. La conjunción del Sol y Venus dejó mucha energía positiva por lo que no habrá obstáculos para alcanzar las metas trazadas.

En esta recta final de abril, es momento preciso para cristalizar las acciones que se comenzaron, es válido arriesgar para alcanzar las metas anheladas, que sin duda traerán éxito y prosperidad.

Aries (21 marzo-20 abril)

Llegan los desafíos de final de mes. Experimentarás crisis internas y más de una crisis existencial respecto a tu futuro. Esto dará pie a discusiones con personas que no lo merecen. Ten cuidado porque estos conflictos podrán alejarte de personas que quieres.

Tauro (22 abril-21 mayo)

Este fin de mes estarás fuera de tu zona de confort, pero será para bien. Los astros saben que puedes dar lo mejor de ti, se presentará un proyecto que cambiará tu vida por completo.

Géminis (22 mayo-21 junio)

Un buen día para iniciar la motivación de tu cuerpo. No te sometas a dietas pesadas ni extravagantes, tú sabes lo que es mejor para ti. Eso sí, debes de empezar a comer sano y hacer ejercicio. Elimina los excesos, no solo de comida.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Sentirás mucha energía e impulso. Algo que puede ser bueno o malo pero dependerá del enfoque que le quieras dar. Esta energía te llevará a sentirte ansioso o más enérgico que de costumbre.

Leo (23 julio-22 agosto)

Uno de tus mayores secretos saldrá a la luz. Llevas mucho tiempo queriendo decirle a una persona que te ha hecho daño, pero en este momento no podrás callar.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Será un momento de quitarte un peso de encima y así te podrás liberar de todo lo que ha asfixiado últimamente. Te sentirás un poco desubicado pero pronto te darás cuenta que es lo que necesitabas.

Libra (24 septiembre-22 octubre)

Es un buen momento para conocer tus necesidades, si las estás descuidando o si dependes demasiado de otra persona, es momento de no continuar con este patrón. Será in gran desafío anteponer tus necesidades y sueños.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Una persona de tu pasado volverá a tu vida, a pesar de que tenías la idea de que había desaparecido para siempre. Sin embargo, te darás cuenta que estás volviendo a impresionarlo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Estás muy al pendiente de tu crush o de lo que hagan tus amigos. Olvídate de eso y trata de estar bien contigo mismo, será difícil pero es lo mejor que puedes hacer. Ya no dependas de los demás.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Buscarás tu independencia. Aunque piensas en tu familia, lo que necesitas es escaparte, conocerte a ti mismo y dejar atrás esa situación que te ha oprimido por mucho tiempo. Es momento de iniciar de cero.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Si no buscas nada serio, no des falsas esperanzas a las persona. No utilices a las personas como un juguete o para pasar el rato porque el principio es felicidad pero al final el único perjudicado serás tú.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Trata de no ser posesivo con la gente a la que quieres. Dales su espacio y deja que disfruten su vida social con otras personas que no son tú. No tengas miedo de perder a estas personas porque no lo harás.

"No dejes que el miedo se interponga en tu camino" - Babe Ruth.

Con información de Horóscopo Negro.

