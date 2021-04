El talento innato de Macarena Achaga

Macarena Achaga nació en Mar de Plata, Argentina, en 1992. A la edad de 15 años comenzó su carrera como modelo: “El modelaje fue parte de mi proceso, para acercarme a la actuación”, comentó la actriz en entrevista exclusiva con El Heraldo de México, ya que, desde su perspectiva, no tenía los recursos ni estaba en la ciudad indicada para incursionar en el mundo de la actuación.

“El modelaje es bonito, estético y divertido, pero yo siempre pensaba que me hacía falta contenido; decía ‘¿Cómo voy a expresarme? ¿Cómo voy a contar lo que pienso o lo que siento, solamente en una foto, en una campaña o en una pasarela?’”, contó Macarena.

Su primer acercamiento con el mundo de la televisión fue cuando se convirtió en conductora de televisión en MTV Latinoamérica: “Fue la primera vez que pude tener una voz”, contó la actriz. Sin embargo, fue hasta sus 19 años cuando empezó su carrera oficialmente en el mundo de la actuación, la cual despegó en nuestro país: “En ese sentido, siento que México me cultivó, porque fue el lugar en el que mis esfuerzos y objetivos se juntaron”.

Para interpretar a Michelle Salas, Macarena audicionó de diciembre de 2019. Foto: Cortesía

DAR VIDA A ALGUIEN MÁS

Para Macarena, el poder dar vida a diversos personajes es su forma de expresar lo que piensa y lo que ella es como persona: “Siempre fui una persona que tiene muchas opiniones, para bien o para mal, opino mucho ,y mi trabajo como actriz me ha permitido con mucho tiempo, después de muchos años, poder elegir los roles que me parecen que mejor interpretan mi personalidad, y los personajes a los que yo les puedo dar más sustancia y que pueden hacer una diferencia allá afuera”.

A lo largo de su carrera, Macarena ha dado vida a diversos personajes, sin embargo, hay algunos con los que ha logrado más directamente ese objetivo, como con Valentina Carvajal, a quien dio vida en la telenovela Amar a Muerte, de donde surgió el acrónimo de Juliantina, con el que los espectadores se referían a la relación de Valentina (Macarena Achaga) con Juliana Valdés (Bárbara López): “El caso de Valentina fue algo bien importante, ya que hablamos de un montón de cosas que tienen que ser habladas, como la homosexualidad; abrió la puerta a una conversación enorme de, por lo menos, los dos últimos años”.

Su proyecto más próximo es darle vida a Michelle Salas en Luis Miguel: La Serie: “Es un personaje que tiene una relación, que todos en el mundo conocemos, que es la relación con nuestro padre, y va a atravesar por un montón de complicaciones para descifrar esa relación. Me parece que ese es un vínculo con el que todos nos podemos sentir identificados”, contó.

Foto: Cortesía

Para interpretar a Michelle Salas, Macarena audicionó de diciembre de 2019 hasta febrero de 2020, un proceso bastante largo: “La última vez que mandé un type para este personaje estaba en un baño en Turquía; trabajando en ese lugar recóndito del mundo. Le tuve que pedir a una productora que me grabara en el baño de mi hotel para mandar la audición”, recordó Achaga muy divertida: “De verdad, Michelle tenía que ser mía”.

Al preguntarle a la actriz sobre cómo fue el proceso de creación de un personaje como Michelle Salas, contó: “Es importante recalcar que voy a interpretar a Michelle en una época en la que no tenía el nivel de exposición que tiene ahora. Lo que hice fue, en parte, porque ella no es parte de mi proyecto, no tengo la comunicación que me hubiera gustado tener con ella, entonces, me toca hacer mi propia interpretación de los hechos y de cómo pasaron las cosas. Quise narrar cómo se convierte una niña, en una mujer como la que hoy conocemos. Traté de plasmar un poco ese proceso de aprendizaje, de adolescencia, de crecimiento, de maduración, de desilusión vs. expectativas”, reveló Achaga.

“Los sueños no se cumplen, se trabajan”. Foto: Cortesía

MACARENA: LA MUJER

“Necia” así fue como Macarena se describió al preguntarle cómo se define a sí misma: “También soy muy feliz, muy agradecida, eso es lo más importante que he aprendido, por lo menos a nivel ‘Macarena’”.

Una mujer congruente, así es como podemos definir a la actriz quien, a pesar de que todos sus días son distintos, hace un tipo de rutina para dar la mejor versión de ella: “Trato de tener rituales que hago siempre, que son cosas que me hacen bien. Escribo, medito, me preparo mate, que es algo que me hace muy feliz, y después, gran parte de mi día está dedicado al trabajo, es un trabajo que demanda muchas horas, los NO que te contaba antes, en general tiene que ver con las audiciones o con los proyectos que uno termina diciendo que no, paso una parte de mi semana audicionando para los proyectos que vienen, y tratando de trazar una carrera que tenga congruencia con lo que yo quiero transmitir”.

Y es que a pesar de tener una carrera que le demanda mucho tiempo, Macarena busca la forma de pasar tiempo con sus seres queridos, en especial después de la pandemia: “Valoro mucho el tiempo con mi gente… siempre ha sido así, pero ahora, particularmente ya no estoy dispuesta a sacrificarlo por trabajo”, confesó.

Actualmente, la actriz se encuentra feliz y plena, tanto en su vida profesional, en donde tiene muchos proyectos en puerta como la próxima grabación de una película de laque no pudo dar mayores detalles, así como de la película de Jualiantina, en donde será productora ejecutiva, con lo que explora otra faceta en su carrera.

En el ámbito personal, Macarena se encuentra disfrutando de su relación con el también actor Juan Pablo Zurita, con quien compartió set en las grabaciones de Luis Miguel: La Serie.

Por Daniela Zambrano

