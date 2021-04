'Acapulco' con Eugenio Derbez y Damián Alcázar; ¿qué se sabe de esta nueva serie de comedia?

Eugenio Derbez será el protagonista de ‘Acapulco’, la primera serie de comedia bilingüe producida por la plataforma Apple TV+, la cual contará con la participación de actores de primera línea como Damián Alcázar, Enrique Arrizon, Camila Pérez y Raphael Alejandro, entre otros.

La plataforma informó a través de un comunicado que esta nueva producción estará dirigida por el ganador del premio Emmy, Richard Shepard, y se detalló que la historia gira en torno a ‘Máximo’ el personaje al que le dará vida Eugenio Derbez.

La historia estará ambientada en la década de 1980 y se narrará de forma muy divertida la historia de un joven que consigue trabajo en el mejor hotel de Acapulco, sin embargo, con el paso de los días, el que parecía ser el trabajo de su vida se convierte en una de sus peores decisiones.



La historia será narrada en retrospectiva por lo que el Máximo de la actualidad o 'Máximo adulto' será interpretado por Eugenio Derbez, mientras que el 'Máximo joven' será encarnado por Enrique Arrizon. En el caso de Damián Alcázar, será el encargado de darle vida a ‘Don Pablo’, el gerente del hotel en el que trabaja Máximo.

Por su parte, Camila Pérez, interpretará a ‘Julia’, la recepcionista del lujoso hotel y Raphael Alejandro será ‘Hugo’ el sobrino de ‘Máximo adulto’.

La plataforma no reveló la fecha de estreno de ‘Acapulco’ sin embargo, detalló que esta nueva comedia tendrá capítulos de 30 minutos y señaló que está inspirada en ‘How to be a Latin Lover”, cinta interpretada por Eugenio Derbez en 2017 con la que se consagró como una de las figuras latinas con más influencia en los medios de Estados Unidos, especialmente entre la comunidad hispanoparlante.

CBC