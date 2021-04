Horóscopo de hoy: DECRETOS para tu signo ZODIACAL gracias a la energía de MARTE este 20 de abril 2021

Aries (21 marzo-20 abril)

Es momento de dejarte querer, ya no tienes por qué preocuparte, todo va fluyendo en tu relación y el pasado ya quedó atrás, aunque por ahí hay algunas tentaciones, deja de engañarte si sabes con quién te sientes más pleno y amoroso. Amor con amor se paga.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Querido y querida Tauro es momento de que dejes de sentir frustración y comenzar a actuar y tomar las riendas de tu vida, nadie vendrá a tomar las decisiones que tú mismo debes tomar, por lo que es importante que escuches tu voz interior y sientas tu poder interno, ancestral y tomes fuerza de tus ángeles para que puedas volver a surgir como el Ave Fénix. Recuerda que vida, sólo hay una.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Géminis, estas fechas estás más creativo que nunca y debes explotarlo al por mayor, sigue tu voz interior y procura que los miedos y los nervios no te ganen, eres más fuerte y poderoso de lo que crees, así que no te olvides que has superado pruebas mucho más grandes anteriormente y has salido victorioso.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Algunas veces, tu nobleza es algo que no tiene limites, si se trata de ayudar, eres incondicional, sin embargo es momento que todo tu "heroísmo" lo apliques para ti, recuerda que no todas las personas son igual de sinceras y bien intencionadas cómo tú, trata de controlar tu instinto y ser más cuidadoso para evitarte malos entendidos y sobre todo, que termines como siempre.

Leo (23 julio-22 agosto)

Deja de abusar de esa persona que traes encandilado y sé muy claro, si de verdad te gusta, ámala sin miedo, sabes que no te fallará, pero si estás dudando, lo mejor es que la dejes en paz o sé honesto y dile que aún no estás listo, sin embargo venus viene con todo y quizá cupido te juegue una travesura.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Virgo , a veces eres muy impulsivo, sin embargo, lejos de ser "leal" contigo mismo y a tus sentimientos del momento, sufres y en el fondo te arrepientes de las decisiones tan precipitadas que tomas, procura serenarte y trabajar el autocontrol, es de sabios equivocarse, pero también es de sabios cambiar de opinión, se humilde y pide disculpas a quién sabes que "la regaste" y dañaste su persona, nadie se escapa del karma.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Los astros están alineándose para que esa propuesta que tanto estás esperando se dé éste inicio de semana, ten fe y prende una veladora blanca para ayudarte a calmar esa emoción que a veces te perturba. Todo va a suceder en el momento perfecto para ti, ten paciencia.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Escorpio sabemos que tu eres el líder de la manada, aplica tu liderazgo en la relación sin ocultar tus sentimientos y debilidades, recuerda que está bien sentirse vulnerable y compartirlo con la pareja, no siempre debemos ser fuertes y parecer que somos de hierro, al final somos seres humanos y venus viene a endulzarte un poco.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Sagitario, estos días seguramente estarás más cariñoso con tu pareja, no dejes de llenarla de detalles y hacerle sentir cuánto lo amas, si eres soltero, disfruta y aprovecha éste momento para amarte a ti mismo de la forma más egoísta, pronto vendrá alguien que te hará vibrar.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Capri, estas comenzando una nueva etapa llena de cambios en los que deberás tener más que nunca, mucha templanza y paciencia, recuerda que no todos son tan creativos como tú, lo ideal es que sigas siendo empático y demostrando todas las hermosas virtudes que tienes.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Te encuentras en una etapa llena de transformaciones, es momento de sacar tu verdadero poder e influencia en los demás, recuerda que muchas personas te admiran y encuentran mucha inspiración en ti, sin embargo es momento que no descuides tu propio bienestar, en el amor, debes poner las cosas claras y poner prioridades, no todos saben valorar la persona que eres.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piscis debes procurar personas que te han demostrado con hechos que estas personas de verdad están para ti, a veces sueles confundirte y das lo mejor de ti a personas equivocadas, debes prestar más atención y no dejarte engañar, evita ser tan duro contigo mismo, pon atención en tu propio bienestar y en tu salud, tarde o temprano el cuerpo pasa factura, recuerda que tu cuerpo es tu templo y debes cuidarlo.

Frase del día: “La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia.” Charles Darwin

avh