Ulises Hervert : Por un desarrollo integral

El confinamiento encausado por COVID-19 provoca ansiedad, estrés o depresión. Según un informe de Naciones Unidas, tan sólo en Estados Unidos el 45 por ciento de la población padece trastornos de salud mental a causa de la pandemia y aún antes de ella 246 millones de personas en el mundo ya padecían algún desorden; ante la situación, el mexicano Ulises Hervert se preparó para apoyar a las personas e impulsar su desarrollo personal.

Su propia experiencia ayudó a Ulises a entender que el crecimiento implica un esfuerzo constante y consciente, físico, mental, emocional y espiritual.

“Hay muchos caminos para empezar. Se inicia con el entusiasmo de cambiar la vida, pero llega la frustración por no ‘leer las letras chiquitas del contrato’: necesitas energía para lograrlo; esa energía es la salud; los hábitos saludables te ayudarán a renovarte y aprovechar el conocimiento que adquieres por libros o terapias, por ejemplo”.

Para Hervert, Entrenador de Bienestar certificado por el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York, hay muchas opciones pero no personalizadas ni integrales.

“Hay una gran oferta hasta en internet, porque estamos ávidos de mejorar nuestra vida, pero lo primero es estar saludable y preparar tu cuerpo. Ir a terapias, cursos, leer libros y no ver resultados frustra, pero si duermes mal, eres sedentario y comes mal, no hay mejoría”, agregó el especialista, quien vio distintos pulsos en esta pandemia.

“Con el confinamiento se agudizaron las situaciones emocionales, personales, la crisis de no estar con la familia o de convivir con ella 24 horas cuando antes no sucedía, después llegó el boom de terapias, cursos en internet sobre desarrollo y ahora la conciencia en este apoyo. La pandemia agudizó la crisis de salud real”, consideró el especialista.

POR KATYA LÓPEZ CEDILLO

DZA