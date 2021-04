La vez que FRANK SINATRA le cantó a Monterrey

Frank Sinatra fue y sigue siendo uno de los cantantes más populares del mundo, el también actor ha sido considerado una de las figuras más importantes del siglo XX. Sin embargo, poco se sabe, que una de sus canciones más conocidas fue inspirada en la ciudad de Monterrey.

Se trata de la canción titulada “It happened in Monterey”, la cual fue incluida en el disco “Songs of swingin lovers” cuyo lanzamiento fue en el año 1956 y que es considerado como uno de sus mejores álbumes. El tema cuenta con la música de Mabel Wayne y la letra de Billy Rose.

Debido a que la canción lleva por título la palabra Monterey, con una sola ‘r’ en lugar de dos, como se escribe la capital de Nuevo León, se pensaba que la canción hablaba de un lugar llamado de esa forma pero que encuentra en California, Estados Unidos. Pero dentro la lírica hay una frase que da a entender que se trata de la Ciudad de las Montañas.

Puesto que una frase dice “I met her in Monterey, in the old Mexico” (La conocí en Monterrey, en el viejo México). Dicho tema musical narra la historia de amor, de un hombre que conoció a una bella mujer al visitar la ciudad de Monterrey, pero que tuvo que irse, y permaneció añorando a la mujer que dejó atrás.

La canción fue compuesta por Mabel Wayne y Billy Rose, que se dice que fue Mabel quien protagonizó la historia que narra la cancón, donde se enamoró de un mexicano, pero al tener que regresar a su país, solo se convirtió en un amor momentáneo, que terminó cuando ella regresó a Estados Unidos.

A su regreso, Mabel escribió la canción, pero el letrista Billy Rose adaptó la historia, a ser protagonizada por un hombre que se enamora de una mujer mexicana, puesto que la canción estaba destinada a formar parte de la banda sonora de la película “El Rey del Jazz” estrenada en el año 1930.

AV