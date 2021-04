Angélica María: ¿Quién fue "Eddy Eddy"? nombre de la CANCIÓN más icónica que le regaló Armando Manzanero | VIDEO

Angélica María es una actriz y cantante mexicana que desde muy pequeña y con ayuda de su madre, la productora Angélica Ortiz, comenzaría sus primeros pasos en la actuación compartiendo créditos con grandes figuras del cine de oro mexicano como el ídolo del pueblo, Pedro Infante, quién según anécdotas compartidos por la propia Angélica, él le aseguró que ella sería una gran artista.

Desde los ocho años, ella ya tendría un premio Ariel por la cinta "Mi esposa y la otra" en el año 1952, sin embargo, a los 17 años ella comenzó a sentir que lo suyo era la "cantada" y comenzó a participar en la música y con el género de moda el rock and roll siendo una de las figuras que encabezan dicho género en la escena mexicana junto a grandes estrellas como César Costa, Alberto Vázquez y Enrique Guzmán quien hoy en día se encuentra en el "ojo del huracán luego de las acusaciones sobre abuso sexual contra su nieta, Frida Sofia.

Durante una entrevista, María asegura que su madre era una mujer maravillosa que por suerte estaba adelantada a su época y tendía muchísima visión "era modernísima", además compartió que ella no tuvo el problema de que su madre no le gustara la música que ella hacía y por fortuna no tuvo nada que esconder.

Armando Manzanero y Eddy Eddy

"Cuando estaba empezando a probar cómo cantaba yo, entra un chaparrito yucateco y dice 'esta niña no debe cantar esto, ¿qué te gusta cantar bonita?'. Y me empezó a acompañar un bolero de José Antonio Méndez que se llama 'Si me comprendieras'. Ese señor era (Armando) Manzanero", compartiría Angélica María a importante medio de circulación nacional. Armando Manzanero fue quien le puso letra a su primera canción: "Eddy, Eddy".

"Le tengo un gran amor al 'Eddy, Eddy'... las canciones eran tan inocentes las que yo grababa que la verdad cantarlas a mi edad se me hace muy gracioso, pero a la gente le gusta recordar sus tiempos, le gusta recordar sus romances, les gusta recordar su época y yo feliz de recordarles sus épocas bonitas", comparte llena de cariño hacia el cantautor yucateco.

Aunque el personaje no era alguien el particular, Manzanero tuvo la visión y el talento para identificar lo que muchas chicas sentirían al estar "del brazo" de el príncipe azul que era Eddy.

