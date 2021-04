Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy LUNES 12 de abril según tu signo

La carta de este lunes 12 de abril tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este lunes 12 de abril es La Estrella, un arcano mayor del tarot Rider Waite.

La Estrella

Esta carta simboliza la esperanza, la renovación interna y la serenidad; es una carta de confianza, no solo en ti mismo sino en todo lo que ocurre a tu alrededor, además la presencia de La Estrella da resultaos positivos a todo aquello que estés por realizar o que ya te encuentres haciendo. Te recuperas en todos los aspectos.

Amor

Estas en un gran momento, si te encuentras en pareja todo resultará bien entre ustedes, estarán en armonía y el amor estará a flor de piel van a estar muy románticos y hasta podrían pensar en la llegada de un hijo a sus vidas.

Si estas soltero o soltera, no te preocupes pues la llegada de un buen amor tocará muy pronto a tu puerta, así que ya no te cierres a enamorarte.

Trabajo

Estarás muy dedicada o dedicado al ámbito laboral, desde hace algunas semanas quieres que vean y reconozcan tu trabajo y así tener la posibilidad de pedir un asenso, no te precipites, lo conseguirás todo está a tu favor.

Salud

Es un gran momento en tu vida, estás más sana o sano que nunca, tienes mucha fuerza y ganas de hacer algo por tu salud por lo que estarás dispuesta a cambiar tu alimentación o bien, a retomar esa actividad física que tanta falta te hace.

