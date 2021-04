Esposa de político deja poco a la imaginación en plena videollamada: VIDEO

El político sudafricano, Xolile Ndevu, pasó un momento verdaderamente bochornoso durante una reunión virtual de la Casa Nacional de Líderes Tradicionales debido a que su esposa apareció sin blusa ante la cámara lo que causó burlas entre los participantes y ocasionó el enfado de la presidenta del comité.

De acuerdo con diversos medios locales, el incidente sucedió el pasado 30 de marzo y en la sesión que se llevaba a cabo a través de la plataforma Zoom se trataban diversos temas en torno a la provincia de Eastern Cape cuando despreocupadamente, apareció la mujer del político paseándose por la habitación sin ropa.

Ante la situación, la presidente de la Casa Nacional de Líderes Tradicionales, Faith Muthambi, interrumpió a Xolile Ndevu para señalar la situación y aprovechó para propinarle un regaño.

“La gente detrás de ti no está vestida apropiadamente. Estamos viendo todo, ¡por favor!, ¿le dijiste que estás en una reunión? Es muy perturbador lo que estamos viendo”, mencionó la mujer.

Ante la vergonzosa escena, el político se cubrió el rostro con sus manos y se disculpó en diversas ocasiones por lo sucedido. “Lo siento mucho, me estaba enfocando en la cámara y no detrás de mí. Estoy tan avergonzado”, mencionó.

Tras el incidente, Faith Muthambi, mencionó para un medio local que no es la primera vez que le sucede esto y dijo que no se puede culpar a la tecnología ni a cualquier otro factor por lo sucedido. “Antes de cada reunión siempre advierto a los miembros que silencien sus videos o micrófonos. No podemos culpar al personal parlamentario ni a mi como presidente por ese percance”, expresó.

Inkosi Xolile Ndevu's wife naked on live television this past TuesdayuD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23#zoommeeting #nakedwife pic.twitter.com/11IAPCsbbi — Nathi Shaw (@NathiShaw) March 31, 2021

