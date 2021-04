Sin barreras

La activista y creadora de contenido estudió dos carreras: Psicología y Ciencias de la Comunicación, en la Universidad de Texas.

“Mi discapacidad me forzó a buscar educación en Estados Unidos, ninguna universidad de Ciudad Juárez tenía la infraestructura para asistir a clases en silla de ruedas. Gracias a la ayuda de mis padres, maestros y amigos todo fue más sencillo. En el extranjero hay más oportunidades, por eso decidí llevar ese mensaje de inclusión a México”, comentó Ferny .

Durante su carrera decidió crear Fundación Carita, en 10 años han realizado campañas culturales y pasarelas de moda inclusivas, donde han colaborado con instituciones que apoyan a personas con discapacidad para recaudar fondos y víveres.

“Los seres humanos piensan que un gran reto al que nos enfrentamos a diario es la falta de tecnología y transporte inclusivo que hay en México. Pero lo más difícil ha sido cambiar la mentalidad de la gente”.

Fashion.able

“Es un proyecto que me nutre el alma, me encanta mostrarle a la gente mi realidad. Es un choque cultural porque personas sin discapacidad han crecido con una narrativa errónea de lo que es tenerla. Desde chica amo la moda, me gustaba diseñar en la computadora los outfits de mis muñecas. Hoy en día expreso a mis seguidores que soy ocurrente, extrovertida, alegre y creativa. La gente se sorprende cuando platica conmigo porque durante años este tema ha sido un tabú y tienen una percepción equivocada de nosotros”, aseguró.

La creadora de contenido recalcó que dirige los shootings, escoge las prendas y makeup que portan las modelos. Usó la moda como una aliada y herramienta para expresar su estado de humor, esencia y ánimo.

“Mi madre siempre me dice: tal vez tú no puedas hacer las cosas de manera tradicional, pero si las puedes lograr a tu forma”.

El libro Diario de un desastre sobre ruedas salió en 2017 y lo compartieron en comunidades vulnerables. Este 2021 viene una versión remasterizada con ilustradores mexicanos y con la autobiografía de su vida.

¿Qué significa la inclusión? “Un modo de vida, diversidad y aprender unos de otros”, nos contestó. ¿Y la familia? “Estoy muy agradecida con mis padres por estar siempre a mi lado apoyándome en todos mis proyectos”, finalizó Ruiz.

“Aprendí que mi ropa y mi seguridad es mi primera carta de presentación ante el mundo, sin tener un diálogo les hago entender que ¡Así soy yo y así me quiero!". Foto: Cortesía

Por Isis Malherbe

avh