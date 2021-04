BTS rompe internet con Film Out; Army busca récord en YouTube

La banda surcoreana BTS volvió a estar en las tendencias de internet por su nuevo sencillo ‘Film out’. En poco más de 10 horas, superaron los 16 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

Las fans de los asiáticos, mejor conocidas como Army, han sido parte de este éxito. Han inundado la red social Twitter con publicaciones sobre el lanzamiento, usando los hashtags #FilmOutbyBTS, #ProudOfComposerJ, para dejar en claro que la agrupación tiene un respaldo en todo el mundo.

Y es que el conjunto de siete integrantes ha dominado YouTube con varios récords dentro de la plataforma. De acuerdo con el blog del monstruo del entretenimiento, BTS tiene cuatro canciones en el top 10 de la categoría de mejores debuts en 24 horas.

El primer puesto de esta lista es para los asiáticos con el sencillo ‘Dynamite’ con más de 100 millones de reproducciones, superando a sus compatriotas BlackPink que tiene el segundo puesto con 'How You Like That'. No hay que olvidar que solo Taylor Swift y Ariana Grande se han colado en este top 10, siendo las únicas no coreanas en la lista.

Sin embargo, el nuevo sencillos de BTS todavía está muy lejos para entrar en el top. La última canción de la lista es de ellos mismos ('ON'), que consiguió 46.5 millones de reproducciones en 24 horas.

A pesar de esto, Army sigue con pie firme para entrar entre los 10 mejores debuts dentro de YouTube. Inclusive ya se colocó como el video musical que más rápido llegó al millón de visitas en lo que va del 2021.

'Film Out' es la canción principal de su nuevo álbum en japonés 'THE BEST', que está programado para lanzarse en junio de 2021.

EAA