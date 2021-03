5 características que debe tener una RELACIÓN DE PAREJA para que sea SANA

Los seres humanos tienden a vivir constantemente en relaciones, ya sea de amistad o amorosas, es decir, noviazgos o matrimonios, pero en muchas ocasiones dejan de ser una "feliz pareja" y siguen juntos por mera costumbre o por no poder tomar la decisión de terminar la relación.

Durante esta pandemia muchas relaciones se pusieron a prueba, esto gracias a que al tener que vivir situaciones que habían vivido antes como el tener que vivir 24/7 juntos o el estar lejos de sus seres queridos tanto tiempo. En muchas ocasiones las relaciones llegaron a su fin por no poder con esta situación.

Pero ahora no vamos a hablar de cómo salvar tu relación, sino de como hacerle para que sepas si tu pareja y tú mantienen una relación sana o están entrando en las famosas relaciones "tóxicas", por lo que te presentamos cinco características que deben tener las parejas para mantener un ambiente sano.

5 características

Dar un voto de confianza: Se tiene que recordar que la confianza es la base de las relaciones, por lo que el día que comiences a dudar de tu compañero de vida deberás analizar si de verdad sigues sintiendo lo mismo o los motivos que te están llevando a desconfiar de esa persona.

Comunicación adecuada: La comunicación es fundamental para cualquier tipo de relación humana, pero cuando se trata de la persona que se ama tiene que ser mayor, es decir, no tener problemas en contarle cualquier cosa, ya que sabes que no te juzgarán y te ayudaran a superar cualquier tipo de circunstancia.

No esperar que cambie tu pareja: Las personas no tienden a cambiar por amor, es decir, no puedes intentar o esperar que una persona deje de ser lo que era para aceptar lo que a ti te gusta.

Pasan tiempo juntos: No importa si es mucho o poco tiempo, la idea es que esos minutos juntos sean de calidad y los disfruten al máximo. Recuerda que para mantener una buena relación es importante dedicarle tiempo a ese ser querido.

No tener una visión idealizada de relación: Los cuentos de hadas no existen, por lo que cada relación es distinta, es decir, debes dejar de preocuparte por una idea de noviazgo y enfocarte en lo que te hace feliz y en quien te hace feliz.

dza