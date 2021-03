VIDEO: Mariana Rodríguez, esposa de SAMUEL GARCÍA, sufre fuerte caída al andar en patineta

Mariana Rodríguez, influencer fitness y de moda, así como esposa del candidato regiomontano Samuel García, sufrió una aparatosa caída este sábado mientras acompañaba a su pareja en acciones de campaña electoral a la gubernatura de Nuevo León.

Samuel García atendía a la comunidad que fue a visitar, momento en que Mariana aprovechó para acercarse a los niños y compartir un rato con estos. Ante esto, les vio jugando con una patineta y, con la jovialidad que le caracteriza, pidió que se la prestaran para intentar patinar en esta.

Al subirse a la misma contó con la ayuda de su esposo, quien instantes después la miró alejarse un par de metros para luego caer de sentón sobre la misma patineta.

No sufre lesiones y lo cuenta con gracia

Rodríguez Cantú subió el momento a su cuenta de Instagram @marianardzcantu donde bromeó con lo sucedido y, según todo indica, no sufrió lesión alguna más allá del bochorno de caerse de la patineta frente a todos los presentes.

"OH NO, antes no dejé el coxis ahí", escribió Mariana.

Para finalizar, en la grabación se apreció el momento de la caída y la reacción de Samuel García, quien sólo volteó a la cámara y a mirar a las demás personas, mientras éstas acudían en apoyo de su esposa.

maaz