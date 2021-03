HORÓSCOPOS: Este domingo 7 de marzo habrá NUEVAS OPORTUNIDADES para CRECER en la VIDA

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries tendrá la oportunidad de mejorar en el amor, por lo que deberá ser valiente y tomar la iniciativa y sentirte seguro o segura de la persona con la que estás saliendo. Podías proponer una cena romántica, una salida a algún lugar especial para ambos o simplemente disfrutarse uno del otro, ten por seguro que te dirán que sí y será un gran recuerdo.

Tienes una oportunidad de trabajo muy importante y esperando por ti, no dejes de tomar la posibilidad que aparecerá frente a ti y crece hacia nuevos horizontes, deja que tu capacidad y talento fluya donde mejor debas estar.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tauro, es momento de que confíes plenamente en ti y hagas caso a tu intuición, a tu percepción de las cosas y no a lo que otras personas opinen o tú creas que opinen. Debes atender lo que tú necesitas y, si es necesario, cuestionar a otros. No permitas que te juzguen, ya que podría ser contraproducente para ti más adelante.

El amo se encuentra en una etapa muy madura, por lo que si tienes una relación importante hace tiempo, es momento de darse un descanso juntos, un viaje o una salida podría ser una buena ocasión para fortalecer la vida de pareja.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Géminis, es momento de que tomes acción en el día a día y no postergues tus actividades. Los planes y anhelos son para cumplirse pronto, así que sigue explorando tus opciones y lo que no te aporte, déjalo fuera. Avanza a lo que es importante para ti y concreta tus sueños, te lo mereces.

En los estudios, debes dejar de postergar el aprendizaje de una nueva materia que está presentando problemas, tienes que sortear las dificultades y comenzar a darle importancia a esta parte, ya que será vital para tu futuro profesional. Una oportunidad de salir adelante con un proyecto que tienes hace mucho tiempo se dará el día de hoy, no dejes pasar esto, podrías terminar siendo una persona muy influyente el día de mañana y lograr mucho más de lo que incluso te imaginas.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No dejes que el agotamiento melle tus ganas de conocer a alguien, podrías estar pasando un momento de cansancio, pero no por ello debes dejar de darle importancia a esa nueva persona que está entrando en tu vida.



Si todavía no conoces a alguien, es vital que arregles tu día para poder conseguirlo, ordena tus prioridades y date espacios para salir y para ponerte en contacto con gente nueva. El amor llega a tu vida en el momento que lo esperas, quizás no es el día de hoy, pero si será pronto.

Leo (23 julio-22 agosto)

No te quedes sin hacer algo por tu futuro, estás dejando que la vida te pase por encima sin tomar las riendas de ella ni de los asuntos que te están provocando un problema o te están impidiendo el avanzar.



Comienza a explorar soluciones para una situación delicada de salud que podría tener un miembro importante de tu hogar, la solución podría estar muy cerca, solo tienes que aplicarte y buscar más allá. Una persona que quieres mucho está a punto de echarte una mano, podría ser una oportunidad de trabajo o una oferta de negocio que te hará muy feliz.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Estás teniendo un nuevo comienzo en tu vida, es probable que hayas salido de una relación tormentosa que te hizo mucho daño, no dejes de aprender de esa situación y comienza a vivir nuevamente, ya que es lo mejor que puede pasarte y así podrás avanzar a nuevos aprendizajes de vida.



Estás en un momento muy bueno para arreglar tu imagen, renovar tu guardarropa y hacer un cambio de actitud frente al mundo, lo que te traerá grandes beneficios, no solo en el trabajo, sino también en el amor, será una muy buena jornada.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Estás dejando los dolores y las malas experiencias del pasado y estás comenzando a vivir con alegría nuevamente. No dejes que vuelvan a ti los recuerdos malos de lo vivido, es momento de soltar lo que te ata a alguna persona que estuvo contigo antes o aquello que te hizo daño, como la perdida de alguien o algún tipo de maltrato laboral que viviste.



Si estás bien en tu trabajo en este momento, entonces debes mantenerlo y apreciarlo, haz siempre una buena labor, te mereces todos los cumplidos e incentivos que puedan darte, trabaja por ello.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Es probable que hoy estés con una energía baja durante la jornada, necesitas tomar una inyección de vitaminas para poder soportar la jornada, un buen consejo es tomar un desayuno alto en fibra, prefiere frutas, cereales altos en nutrientes y un café de granos por la mañana.



El amor tiene dificultades el día de hoy, es probable que la pareja se encuentre en un momento malo, no dejes de darle apoyo, te necesita. Si estás intentando conocer más a una persona que ha causado una buena impresión en ti, tienes que poner más fuerza y atención en ello, no dejes de hablarle por muchos días ni tampoco de darle pequeñas sorpresas día a día.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Día de ansiedades y de nerviosismo, es posible que tengas un día de espera por una respuesta sobre algo que postulaste hace un tiempo, será un resultado que podría favorecerte, pero si no es así, no decaigas, puedes mejorar tu proyecto o lo que sea que hayas presentado.



El amor te tiene con un poco de ansiedad, es probable que la persona que estés conociendo te ponga algunas trabas para verte o para comunicarse contigo, lo que te llevará a generar una cierta confusión, pero no desesperes, las personas necesitan tiempo y no dejes de intentarlo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Capricornio vive un excelente momento de cariño con la pareja, podría ser un buen momento para revivir la pasión si es que ha existido algún tipo de alejamiento a través del tiempo que han pasado juntos.



Hoy prueba formas novedosas de comenzar a jugar nuevamente con la persona amada, como juegos de roles o nuevas formas íntimas de relacionarse, no abandones la pasión en tu relación. Tienes una nueva amistad que puede estar convirtiéndose de a poco en algo más, podría ser una persona muy importante en tu vida, pero debes dejar que se produzca algo íntimo en el momento correcto.

Acuario (22 enero-21 febrero)

El mundo está a tus pies el día de hoy y podrás sentirlo, tendrás una jornada llena de satisfacción personal y si estás sin pareja, tendrás muchas miradas en la calle, podría incluso acercarse alguien a hablarte, no tengas temor a darle tu correo o algún tipo de contacto para continuar la comunicación más adelante.



Una persona que necesita tu ayuda para realizar un trabajo te contactará, será un buen momento para generar un nuevo cliente o hacer contactos para el trabajo que desempeñas. Debes dejar las carnes llenas de grasa, prefiere carnes magras o de preferencia carnes blancas, son más sanas y te darán las mismas proteínas.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Posibles problemas de relación con otras personas, es muy probable que tengas dificultades con algún compañero de trabajo, si esto ocurre, intenta no entrar en conflicto ni agrandar la discusión que podría ocurrir.



Es muy posible que alguien te cuente algo sobre un rumor que han dicho de ti, no dejes que te afecte esta situación, ya que no será algo demasiado grave, pero sí muy molesto. No dejes que los comentarios de otros afecten tu relación, podría terminar separándote de tu pareja y llenar de dudas tu cabeza, no permitas que terceros afecten tu felicidad.

Frase del día: "La vida es tan incierta, que la felicidad debe aprovecharse en el momento en que se presenta" - Alejandro Dumas

