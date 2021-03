VIDEO VIRAL: ¿El fin del mundo? Nube en forma de tubo impacta en Argentina

Se hizo viral un video en el que se puede ver una enorme nube en forma de tubo que puso de nervios a más de uno de los testigos del fenómeno. Esto sucedió en Pico Truncado, Argentina, en donde fueron testigos de este espectáculo natural en el cielo. La nube se extendió por varios kilómetros.

El nombre es Nube Volutus y se trata de una formación gaseosa que gira lentamente sobre su eje. En este caso no fue tan extensa, pero los especialistas han descubierto nubes de este tipo con una extensión de hasta mil kilómetros.



Este tipo de masa nubosa suele aparecer en Estados Unidos, en Rusia Oriental y es muy común en Australia durante los meses finales del año. Pero no es tan normal que se vea en suelo argentino, en realidad no es normal que se vea en el hemisferio sur del planeta.

No se sabe cuál es la razón de la formación

El fenómeno llamó rápidamente la atención de los ciudadanos, debido al inmenso tamaño que tenía. Pero lo que más los impresionó es la baja altura a la que se encontraba, por lo que los pobladores estaban aún más sorprendidos por la cercanía que se podía sentir.

Hasta el momento no se especifica cuál es el motivo por el cual se forman estas nubes. Pero se piensa que uno de los indicadores de que esto sucederá es la formación de brisas marinas que se forman en sitios en los que hay península y golfo.

gka