¡Presente profe! Alumno entra a clases con soundtrack de John Cena y es expulsado: VIDEO

Debido a la pandemia que ocasionó el Covid-19, muchas escuelas tuvieron que transitar a la modalidad de tener clases en línea no solo en México, sino a nivel mundial, en el que, se ha generado mucha controversia de si es o no funcional esta opción y continuar hasta que se pueda regresar a clases.

Sin embargo, tanto profesores como alumnos han tenido una guerra con esta modalidad, ya que, tanto existan profesores que, de acuerdo a sus alumnos exigen más de lo que ellos pueden hacer sin salir de casa debido a esta pandemia, como también existen los alumnos que no dejan que las clases tenga su flujo de trabajo sabiendo lo complicado que ha sido para ambas partes.

Se hace "el chistosito"

Es así como un joven decidió "desayunar payaso", y contestar al pase de lista de una forma poco usual, y que en momentos serios y que todos quisieran que la clase acabara más rápido, teniendo como consecuencia la expulsión de la clase en ese momento.

"Miguel Gómez" como lo llama el profesor que estaba pasando listo, comparte el video a través de su celular, en el que creería que sería épico el momento en el que pusiera un famoso tema de lucha libre, y solo dijera "presente".

Al escuchar su nombre, el alumno compartió pantalla el video de una de las entradas más épicas de John Cena, bajo el soundtrack que lo caracteriza, que lleva por nombre "The Time is Now", siendo este tema tan icónico para muchos que vieron pelear al luchador de la WWE, en Estados Unidos.

Lo expulsa de la clase

El profesor, molesto preguntó quién había puesto compartido su pantalla y entre refunfuño le cuestionó al alumno; ¿No me digas que te vas a volver a hacer el graciosito?", dijo el maestro, quien después le solicitó al joven dejar de compartir pantalla a lo que hizo caso omiso a la indicación.

Cuando dejó de compartir pantalla, el joven se anunció gritando bajo la frase "Presente Profe", el cual el profesor arremetió contra la actitud del alumno, poniéndole falta, y haciendo hincapié a que iba a llamar a los padres del alumno Gómez, para hablar sobre su comportamiento y sacándolo de la clase.

